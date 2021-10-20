"Mahallelerin öncelikleri yerine getiriyoruz" - Son Dakika

Mahallelerin öncelikli talepleri doğrultusunda, Gazi Kemal ve Mecidiye mahalleleri ile Mehmet Akif Ersoy ve Evliya Çelebi mahallelerinde asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalarla şehrin ulaşım kalitesinin artacağını ifade etti.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri tarafından farklı mahallelerde ki çalışmalar devam ediyor. Gazi Kemal Mahallesi ile Mecidiye Mahallesi'ni birleştiren Abdurrahman Paşa Caddesi'nde asfalt söküm işlemi tamamlanma aşamasında. Yıllarca yapılan asfalt kaplama ile birlikte oluşan sıkıntıların giderilmesi adına yol yeniden imal ediliyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yıllardır ihmal edilen sorunları tek tek çözmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Işık, "Yapılan çalışma ile birlikte cadde üzerinde evleri bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimizin önemli sorununu geride bırakacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Işık, buradaki incelemesinin ardından Evliya Çelebi Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin ortak kullanım yolu olan ve halk arasında Çamlıca yolu olarak bilinen alana geçti. İmar planına uygun olarak 24 metre genişliği çıkartılan ve bölünmüş yol olarak imal edilen çalışmayı inceleyen Başkan Işık, "Çamlıca bölgemizde önemli bir ulaşım ağı olan bu yolda ki gerekli çalışmaları tamamladık. İmar planına uygun hale getirilen yolumuz bölünmüş yol olarak imal edilecek ve 24 metre genişliğinde olacak. Yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza ve Kütahya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Işık'a inceleme gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı eşlik etti. - KÜTAHYA