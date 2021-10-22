Üye Girişi
MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı - Son Dakika

MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı

22.10.2021 07:54

MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın bölge istişare toplantısı Malatya'dayapıldı.

MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı

MALATYA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın bölge istişare toplantısı Malatya'dayapıldı.

Eğitim çalıştayında, Türk milli eğitimini güçlendirmek, geliştirmek ve niteliğini yükseltmek amacıyla eğitimde fırsat eşitliği başlığı altında okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olmak üzere 3 ana gündem maddesi belirlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bölge Çalıştay Koordinatörü Mehmet Ali Avşar, "20'ıncı Milli Eğitim Şurası hazırlıkları sonucunda oluşturulan bölge taslak ve programına son şeklini vermek için bölge toplantısı düzenledik. Türk Milli Eğitimini güçlendirmek, geliştirmek ve niteliğini yükseltmek amacıyla eğitimde fırsat eşitliği başlığı altında okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olmak üzere 3 ana gündem maddesi belirlendi. Bu maddeler ile Malatya olarak Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerimizi de il Milli Eğitim Müdürlüklerimizde kurulan çalışmalarla arkadaşlarımız paydaşlarını kurdu. Bu paydaşlarının neticesinde bir il raporu oluşturuldu. Bu il raporları daha sonra ilimize gelerek burada bulunan AR-GE ve özel bürodaki arkadaşlarımız tarafından harmanlandı ve bölge taslak raporu oluşturuldu. Bugün de bölge taslak raporundaki görüşlerimize son halini vermek için İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanımız, akademisyenlerimiz, okul müdürlerimiz, ARGE ve özel büro ekiplerimiz ile müzakere ve görüş bildirimleri yapılacak. Bu işlemlerden sonra bölge raporumuzu oluşturarak 22 Ekim Bakanlığımıza göndereceğiz. Böylelikle 1-3 Aralık 2021 tarihinde cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılacak olan 20'ıncı Milli Eğitim Şurası'na Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Malatya illeri olarak katkımızı sunmuş olacağız" dedi.

" Pandemi dönemindeki, eğitim aksaklıklar geleceğimizi tehdit ediyor"

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İlhan Erdem, pandemi döneminde eğitimde meydana gelen aksakların önlenmesi açısından eğitim şurasının önemli olduğunu belirterek, "20.Milli Eğitim Şurası'nın ön hazırlıkları için burada bulunmaktayız. Tabi ki Türk maarif toplantısından bugüne pek çok şuralar yapıldı. Bu şuralar Milli Eğitimin temel mantığının ortaya koyulması, temel felsefesini oluşturması noktasında önemli. Umarım 20'ınci Milli Eğitim Şurası da gelecekte öğrencilerimizi yetiştirmek için bizlere çok önemli açılımlar yapacak. Bunlar için buradayız. Özellikle bu pandemi döneminden sonra eğitimimizde meydana gelen aksaklıklar maalesef geleceğimizi tehdit edecek durumda. Bunların önlenmesi için tedbirler alınması açısında da bu şura çok önemli. Bilindiği üzere Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ilk defa karşılaştığımız bir vakaydı. Bazıları bunları başarıyla uygularken, bazıları da bunlarla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşadılar. Devlet okulları ile özel okullar arasında farklılıklar meydana geldi. Şehirlerde kentler ve kırsal kesimler arasında farklıklar meydana geldi. Pandemi süresince okul öncesi eğitimde ilk okuma yazma döneminin birinci ve ikinci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin çok önemli kayıpları olduğunu düşünüyorum. Bunların ilk okuma yazma telafisi sonradan çok farklı olabiliyor. Bu konunun özellikle gündeme getirilmesi ve bu şurada önemli kararlar alınması bence çok önemli. Gelecek yıllarda bu kesimdeki öğrencilerin telafisi mümkün olmayan sorunlar yaşayacağını görebiliriz. Üniversite sınavlarında ve liseye geçiş sınavlarında başarısızlıklar gündemde. Biz eğer bu tedbirleri almazsak gelecek yıllarda bunların çok daha vahim sonuçları olacağını düşünmekteyiz. Mesleki eğitimlerin iyileştirilmesi de çok önemli. Üniversite olarak şunu görüyoruz. Öğrencilerin üniversite eğitimlerine eskisi kadar rağbet görmediğidir. Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde kontenjanlar dolmamakta. Bunların en önemli sebeplerinden biri de Üniversite mezunu olup bir iş sahibi olma beklentisi ile insanların üniversite okuyor olmasıdır" şeklinde konuştu.

MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı
MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı
MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı
MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı

milli eğitim bakanlığı, Üniversite, Pandemi, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 07:38 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi 07:36 Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü 23:30 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi 22:11 Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz 19:05 Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor

Son Dakika Haberleri
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
07:38 Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı yapıldı! İmzalar atıldı, teslimat yakında
07:38 Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
07:35 Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı yapıldı! İmzalar atıldı, teslimat yakında Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı yapıldı! İmzalar atıldı, teslimat yakında         
07:39
Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti         
07:38
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
03:36
Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı         
23:03
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki         
17:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Paylaştığı karenin altından bambaşka bir gerçek çıktı İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Paylaştığı karenin altından bambaşka bir gerçek çıktı         
15:25
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 08:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: MEB şurası bölge istişare toplantısı Malatya'da yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement