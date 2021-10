Merkezefendi Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan ve Türkiye'ye örnek olan 'Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi'nde sokak hayvanları için mama, kedi ve köpek kulübesi üretimi hız kazandı.

Tesiste sıfır atık ve geri dönüşüm projelerinin desteklenmesi noktasında aylık ortalama 18 bin litre ekmek ile birlikte otellerden, restoranlardan, fabrikalardan ve evlerden sağlanan yemek fazlası, geri dönüşüme dahil edilerek aylık ortalama 4,5 ton olan mama üretimi 6 tona çıkarıldı. Üretilen mamalar daha önce 800 sokak hayvanı beslenirken artırılan kapasite ile şimdi yaklaşık 1200 sokak hayvanı gönüllüler aracılığıyla besleniyor. Merkezefendi Belediyesi, mamaların üretilmesinden dağıtılmasına, kedi ve köpek yuvası yapımından belirlenen noktalarına konulmasına kadar gerçekleştirilen işlemlerle birlikte aylık 42 bin TL tasarruf sağlıyor.

Can dostlara sıcak yuva

Merkezefendi Belediyesi Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi'nde kullanım ömrü tamamlanmış eski mobilya ve paletlerden de kedi, köpek ve kuş yuvalarının yapımları da devam ediyor. Aylık ortalama 30 yuva üretiliyor. Üretilen kedi yuvaları parklara, köpek yuvaları ise hayvan severlere hediye ediliyor.

Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi diğer belediyeler tarafından ilgi görüyor. Bugüne kadar birçok belediye, Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Mama üretim makinesi, İstanbul'da gerçekleştirilen CHP'li Belediyeler Tarım Zirvesi'nde de büyük ilgi gördü.

"1200 can dostumuzu beslemeye devam ediyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak sokak hayvanlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve onlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Doğan, "Biz geri dönüşüm yoluyla her ay 6 ton mama üretmeye ve gönüllülerimizle birlikte her gün ortalama 1200 can dostumuzu beslemeye devam ediyoruz. Onları korumak ve yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak hepimizin görevi. Bu dünya, onlarla güzel. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık yaratmalıyız" dedi. - DENİZLİ