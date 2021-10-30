Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarına katılan Mersinliler, bayraklar ve alkışlarla cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su'nun, sabah saat 9.30'da Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı törende Vali Su, tek tek tebrikleri kabul etti.

Tebrik töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti. Buradaki törene vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer ile birlikte cipe binerek meydandaki öğrenciler ve halkın bayramını kutladı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Cumhuriyetimiz, vatanı uğruna canını feda etmeyi onur ve gurur olarak gören asil bir milletin ortak eseridir"

Vali Su, törende yaptığı konuşmada, Türk Milletinin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramını kutladı. Cumhuriyetin; tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk Milletinin kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini asla kabul etmeyeceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Su, "Cumhuriyetimiz; boyunduruk altında bir hayatı yaşamaktansa vatanı uğruna canını feda etmeyi onur ve gurur olarak gören asil bir milletin ortak eseridir. Cumhuriyetimiz; milletimizin kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz sahibi olamayacağının, iradesine ipotek konulamayacağının tüm dünyaya en güçlü şekilde ilanıdır. Cumhuriyetimiz; içerisinde bulunduğu şartların ağırlığına aldırış etmeden istiklal ve istikbalinden taviz vermeyen aziz milletimizin iradesinin ve özgürlük ruhunun sembolüdür. Bu ruh, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kenetlenen milletimizin Kurtuluş Savaşını büyük bir zaferle kazanmasını sağlamıştır. Milletimiz, Büyük Önder Atatürk liderliğinde elde ettiği bu şanlı zaferi 98 yıl önce bugün cumhuriyetimizi ilan ederek taçlandırmıştır" dedi.

"Böyle asil, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz"

Cumhuriyetin, Türk milletinin tek bir ferdi bu kutsal vatan topraklarında var oluncaya kadar yaşayacağının altını çizen Su, "Çünkü 98 yıl önce cumhuriyetimize hayat veren bu ruh ve irade 7'den 70'e milletimizin tüm bireylerince dün olduğu gibi bugün de yaşatılmaya devam etmektedir. Bu nedenle en önemli hasletlerinden olan bağımsızlık karakterini her şart altında her zaman gösteren böyle asil, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin gücüne güç katmak, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacak, cumhuriyetimizi hep daha ileri noktalara taşıyacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirme gayretiyle cumhuriyetimizi huzur içerisinde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza emanet etmek için canla başla çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ve bin yıldır yurt edindiğimiz kutsal vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

Vali Su'nun konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, resmi geçitle sona erdi. - MERSİN