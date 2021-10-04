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Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

04.10.2021 19:49

Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle sokak hayvanlarını besleme faaliyeti gerçekleştirdi.

Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle sokak hayvanlarını besleme faaliyeti gerçekleştirdi.

Bandırma'da Kent Konseyi'nin organize ettiği faaliyet çerçevesinde Kayacık Mahallesi'nde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu ve kentteki özel bir anaokulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarını besledi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinin çevresinde bulunan konut alanlarında, sokak ve bahçelerde bulunan sokak hayvanlarına yanlarında getirdikleri mama ve suları vererek onları sevdiler. Kuşları da unutmayan minik öğrenciler kuş yemlerini ağaçların dallarına asarak kuşların yemesi için bıraktı.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bandırma Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bandırma'nın Kayacık Mahallesi'ne geldik. Şehit Üsteğmen Cemil Kaya Okulu ve Minik Eller Anaokulu öğrencileri ile birlikte besleme faaliyeti yapıyoruz. Amacımız sadece beslemek değil küçük yaştaki çocuklarımızın sokak hayvanlarına karşı sevgisini artırmak, onlara karşı tutumlarını geliştirmek ve onları nasıl besleyecekleri konusunda bir nevi eğitimdi aslında bu. Daha önce de bunu Dünya Temizlik Günü'nde gerçekleştirerek küçük çocuklarımıza temizlik duygusunu aşılamak istemiştik. Kent Konseyi'nin en büyük hedeflerinden biri dünyayı emanet edeceğimiz küçük çocuklarımıza bu tarz duyarlılıkları kazandırmak. Sokaktaki her canlının her şeyden öte bir can taşıdığını bilmemiz gerektiğini ve sokakta yaşayan bir canlımıza her apartman ya da her ev kapısının önünde bir sokak hayvanını beslerse hatta kısırlaştırırsa bu bir sorun ya da farklılık yaratmayacak ve çözüme ulaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Kent Konseyi, Balıkesir, 4 Ekim, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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