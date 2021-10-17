Şehit ailelerinden Malatya'ya ziyaret - Son Dakika

Malatya'nın, vatan savunmasında 290 şehidi bulunuyor.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezinin hazırladığı program çerçevesinde Malatya'ya gelen şehit aileleri Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ettiler.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden vatan müdafaası uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerin aileleri Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerindeki program çerçevesinde Malatya'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Şehit Ömer Halisdemir Babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç un Anne ve Babası Ali ve Senem Oruç, Şehit Cennet Yiğit'in Anne ve Babası Şehit Ahmet Alp Taşdemir in Babası Yahya ve Huriye Yiğit, Şehit Halit Yaşar Mine 'nin Anne ve Babası Mustafa ve Ayşe Mine, Şehit Ahmet Alp Taşdemir'in Babası İbrahim Taşdemir, Şehit Yunus Uğur'un Anne ve Babası Ramazan ve Asiye Uğur,15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve dernek yetkilileri Vali Baruş'u makamında ziyaret ettiler.

Vali Aydın Baruş ziyarette yaptığı konuşmada, "Buraya gelerek bizlere onur verdiniz. Malatya'da 290 şehidimiz var. Ailelerimizin daima yanında olmaya çalışıyoruz. Onların gönüllerini ferah tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu acıyı birlikte paylaşmak çok önemli. Biz sizlere daima minnet ve saygı duyuyoruz. Sizlere daima hürmet göstermemiz lazım. Allah sabrınızı arttırsın, dayanma gücü versin. Evlatların kaybı çok derin bir acı, bu acı hepimizi yürekten yaralıyor. Vatanımız milletimiz için her zaman şehit olmaya hazırız, duamız da budur. Rabbimiz bizlere de aynı mertebeyi nasip etsin. Sizleri burada ağırlamaktan şeref duyuyorum, tekrar hoş geldiniz" dedi.

Elazığ ziyaretlerinde Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Suriye Mare Bölgesinden Azez'e zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları havan, roketatar ve füze saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Cihat Şahin'in acılı ailesini ziyaret ettikten sonra Malatya'ya gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları yetkilileri ve Şehit Aileleri, Malatya'daki programlarının ardından Adıyaman'a geçerek burada Azez'de şehit olan Polis Memuru Fatih Doğan'ın ailesini ziyaret edeceklerini belirttiler. - MALATYA