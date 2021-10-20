Seyit Ateş, IC Elit Futbol Akademi sporcularına ücretsiz eğitim sunacak - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekler Konfederasyonu Başkanı ve Seyit Ateş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ateş, Ağrı'da uygulanacak IC Elit Futbol Kampı projesinde başarılı olan sporcuların eğitimlerini destekleyeceklerini söyledi.

Yıldırım Demirören ve Fikret Orman ile birlikte Beşiktaş J.K.'de yöneticilik yapan Seyit Ateş, Ağrı'da genç milli takımlara yönelik uygulanacak olan IC Elit Futbol Akademisi projesine Seyit Ateş Futbol Okulları olarak destek vereceklerini söyledi.

Başarılı çocukların eğitimlerini üstleneceklerini söyleyen Seyit Ateş, "Ağrı'da IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından spor anlamında güzel bir proje ortaya konulmaya çalışılıyor. Bizde Seyit Ateş Özel Spor Lisesi olarak bu çocuklarımızdan başarı sağlayanları okulumuza yüzde yüz burslu olarak kaydederek, hem projeyi destekleyecek hem de çocuklarımıza ülkemizin ilk ve tek özel spor lisesinde okuma fırsatını sunacağız" dedi

Özel Seyit Ateş Spor Lisesi'nin İstanbul'daki büyük kulüplerin sporcularına ev sahipliği yaptığını söyleyen Seyit Ateş, "Başta Beşiktaş olmak üzere büyük kulüplerimizin altyapı sporcularına da bu konuda destek oluyoruz. Okulumuzda ki sporcuların büyük bir kısmı ülkemizin sporda lokomotifi olan kulüplerinde aktif olarak yer alıyor. Bu sebeple IC Vakfı'nın projesinde başarılı olacak sporcularımız, geleceğin sporcuları arasında gösterilen çocuklarımızla eşit bir şekilde eğitimlerine ve spor yaşamlarına İstanbul'da devam edebilecekler. Projeden kaç sporcu çıkarsa çıksın, tamamının eğitimini biz üstleneceğiz" dedi. - AĞRI