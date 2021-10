Son dakika... Beyoğlu'ndan terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Yasin Börü ailesi ve ağır yaralanan Yusuf Er'e vefa ziyareti - Son Dakika

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurban eti dağıtırken 2014 yılındaki 6-8 Ekim olaylarında PKK yandaşları tarafından hunharca şehit edilen Yasin Börü'nün anne ve babası ile aynı olayda ağır yaralanan Yusuf Er'i ziyaret ederek vefa örneği sergiledi. Ailelere sabır ve metanet dileğinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Başkan Beyoğlu, "Allah bu topraklarda bir daha bu zalimlere ve terör zihniyetine fırsat vermesin. Yasinler ve Yusuflar bu milletin öz evlatlarıdır" dedi.

PKK'nın, Suriye'nin Kobani şehrinde meydana gelen olayları bahane ederek siyasi uzantılarının aracılığıyla yaptığı çağrılar üzerine 2014 yılında meydana gelen, çok sayıda vatandaşın ölmesine ve yaralanmasına yol açan olaylarda örgüt yandaşlarınca şehit edilen Yasin Börü'nün ailesi ve kendisiyle beraber kurban eti dağıtırken ağır yaralanan Yusuf Er, kanlı provokasyonun 7. yılında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından unutulmadı. Aileleri ziyaret eden Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek terör zihniyetine olan tepkisini dile getirdi.

Ziyaret aileyi duygulandırdı

Başkan Beyoğlu, önce şehit Yasin Börü'nün babası Fikri Börü ve annesi Hatice Börü'yü kaldıkları evde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette acılı anne ve babaya sabır ve metanet dileyen Başkan Beyoğlu, merhum Yasin'e yapılanların terör zihniyetinin apaçık göstergesi olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Allah'ın izniyle Yasin kardeşimiz şehit olmuştur. Bu zulmü yapanlar iki dünyada da bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Evlat acısı zordur, sizi çok iyi anlıyorum. Ancak evladınız hayır işi yaparken haince ve kalleşçe şehit edildi. Allah bunun mükafatını hem size hem kendisine verecektir. Biz her zaman ve her koşulda yanınızdayız bunu bilin." diye konuştu.

Börü ailesi yapılan anlamlı ziyaret nedeniyle Beyoğlu'na teşekkür ederek bundan dolayı büyük teselli bulduklarını kaydetti.

"Devletimiz güçlüdür, sizler yalnız değilsiniz"

Beyoğlu'nun ikinci ziyaret durağı örgüt yandaşları tarafından hunharca saldırıya uğradıktan sonra "öldü" sanılarak bırakıldığı için şans eseri kurtulan Yusuf Er oldu. Ailesinin geçimini sağlamak için çok zor şartlarda mücadele ettiğini dile getiren ve girdiği bir çok işten çeşitli baskılar sonucu çıkarıldığını belirten Yusuf, her şeye rağmen haline şükrettiğini söyleyince Beyoğlu bu tablo karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Er ailesine her türlü desteği vererek hayat mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını anlatan Beyoğlu, "Onca şeyi yaşamanıza rağmen göstermiş olduğunuz metanetten çok etkilendim. Şunu biliniz ki devletimiz güçlüdür, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlerin ve milletimizin her ferdinin yanındadır. Bizler buradayız, bundan sonra sizi yalnız bırakmayacağız. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğini en güzel şekilde milletimize yansıtmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sesi olmak ve kol kanat germek için varız" şeklinde konuştu.

Beyoğlu'nun ziyaretini ve onları sahiplenen davranışını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yusuf Er ve eşi, bu duyarlı tutum için teşekkür etti. - DİYARBAKIR