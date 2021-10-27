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Son dakika haberleri: "Çocuk cenazelerini yıkarken çok ağlıyorum" - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Çocuk cenazelerini yıkarken çok ağlıyorum"

27.10.2021 11:53
Son dakika haberleri:

Gelen son dakika haberine göre Bilecik Belediyesi bünyesinden gassallık yapan Fatma Ökmen, Korona virüs (Covit-19) ölümlerin çıktığı günden beri yaklaşık 700 bayanın yıkmasını yaptığı, bu hizmeti birçok belediyenin yapmadığını, cenazeye teyemmüm yaptırıldığını söyledi.

Bilecik Belediyesi bünyesinden gassallık yapan Fatma Ökmen, Korona virüs (Covit-19) ölümlerin çıktığı günden beri yaklaşık 700 bayanın yıkmasını yaptığı, bu hizmeti birçok belediyenin yapmadığını, cenazeye teyemmüm yaptırıldığını söyledi. Çocuk ölümlerine yalnız girdiğini anlatan Öktem, "Çünkü içeride ağlıyorum" dedi.

Öktem, 10 yıldır Bilecik'te gassalık yaptığını bundan önce gönüllü olarak Kur'an kursu hocalığı yürüttüğünü söyledi. Bu mesleği yaparken en çok ölen çocukları yıkarken ağladığı anlatan Fatma Öktem, "Şimdiye kadar en çok etkilendiğim, vicdanım sızladığı için ağladığım çok oldu çocuklarda. Küçük masum çocukları ölümlerinde yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum. Nedeni ise, onları yıkarken ağladığım için tek başıma olmak istiyorum. Kendi çocukları geliyor insanın aklına geliyor. 4 yaşında bir kız çocuğu ölmüş, en çok onu yıkarken ağladım. Bir de şu çok önemlidir hocalıkta mahremiyet, gizlilik, ağzının sıkı olması. Orada gördüğün orada kalır. Arkadaşlar bazen soruyor, ben anlatıyorum ama üzerinden yıllar geçmiş oluyor ve kişiyi tanımıyorlar. İbret ve örnek olsun diye anlatılır bazı şeyler. Güzellikler anlatılır" dedi.

"Morg normalde güzel kokan bir yer değildir, bildiğin gül kokuyordu"

Kendisini en çok etkileyen bir olayı anlatan Öktem, "Mesela benim şehit olduğuna inandığım birkaç cenaze var. Bir trafik kazasıydı. Genç bir kadın, anneydi, hayatını kaybetti. Cenazesini gasilhaneye getirdiler. İçerisi bir anda adeta gül kokuyordu. Morg normalde güzel kokan bir yer değildir. Bildiğin gül kokuyordu. O kadar güzel bir cenazeydi ki, manen huzur buldum onu yıkarken" dedi.

"Cenab-ı Hak yardım ediyor ama kolay değil gerçekten"

En çok zorlandığı cenazesini anlatan gassal Fatma Ökmen, "En zor cenazem bir yanık vakasıydı. Bir köyde yaşayan karı-koca çıkan yangında yüzde 90'lık bölümleri yanmış ve onları yıkadık. Etleri dökülüyordu biz yıkarken. Mesele onlarda su tutun diyorlar, ama işte vicdanen ben her yeri ıslansın istiyorum, her yerine su gitsin ama tabi zorlanıyorsun çünkü simsiyah bir cenaze oluyor. Cenab-ı Hak yardım ediyor, ama kolay değil gerçekten. Maneviyatın birazcık yüksek olması lazım" dedi.

"Korona virüsünden ölenlere özel önlem alıyoruz"

Korona virüsünden ölenlere özel önlem aldıklarını anlatan Öktem, "Virüslü haldeyken ölen cenazeler bize geldiğinde bizler özel önlem alıyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığımız ve hastanemiz olsun bize özel kıyafet açısından olanaklar sağlıyorlar. Tulum giyiniyoruz özellikle. İki kat eldiven takıyoruz. Normal maskenin üzerine de N95 maskelerden takıyoruz, üzerine de siperlik takıyoruz. Dezenfektan sıkıyoruz, çizmelerle birlikte cenazeye öyle giriyoruz. Ama bazı yerlerde açık yaraları varsa bunu uzaktan teyemmüm yapmamız dinen uygundur. Bu zamana kadar Korona vakasından hayatını kaybeden 700 bayan cenazesini yıkadık" dedi.

"Bazı belediyeler korona virüs vakalarından ölenleri yıkamıyormuş"

Öktem bazı belediyelerin Korona virüs vakalarından ölenleri yıkamadıklarını anlayarak, "Bazı illerle görüştüm, oradaki gassalar korona virüs vakalarından ölenleri yıkamıyormuş. Çalışanlarımızı riske atmamak için bu vakaları teyemmüm yapıyorlarmış. Bu konuda gerekli kıyafetler sağlandığı için bizler de bir sakınca olmadığı görüldüğümüz için yıkıyoruz" dedi.

"Yıkaması kefenlenmesi, defnedilmesi hepsi belediyeye ait"

Gassal Fatma Ökmen, vatandaşların kendilerine 188 hattını arayarak ulaşabileceklerini anlayarak, "188 direkt cenaze hattı bu. Ama ölüm kağıdı olması lazım. Doktor gelip önce cenazeyi görüp ölüm kağıdı hazırlıyor. Bu kağıdı mezarlıklar müdürüne gösterdiği taktirde yıkaması kefenlenmesi, defnedilmesi hepsi belediyeye ait. Bilecik Belediyemizden bu yaptıklarımız tüm hizmeti ücretsiz olarak karşılıyor. Yıkanmasından tutun gül suyu, lokumuna kadar, kefenine havlusuna kadar defnedilmesini belediye karşılıyor" dedi. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Çocuk cenazelerini yıkarken çok ağlıyorum
Son dakika haberleri: Çocuk cenazelerini yıkarken çok ağlıyorum
Son dakika haberleri: Çocuk cenazelerini yıkarken çok ağlıyorum

Koronavirüs, Bilecik, Cenaze, Masum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: 'Çocuk cenazelerini yıkarken çok ağlıyorum' - Son Dakika


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