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Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili "asker eğlencesi" düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

23.10.2021 17:44
Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli Anıl Yusuf Kaya için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli Anıl Yusuf Kaya için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Salihli'nin Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan Fadime ve Mustafa Ali Kaya çiftinin, askere gitmek isteyen zihinsel engelli oğulları Anıl Yusuf Kaya'nın(21) hayalini mahalle muhtarı Züleyha Buğurcu gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı Buğurcu, zihinsel genç için mahallenin etkinlik salonunda temsili asker eğlencesi düzenledi.

Asker kıyafeti giydirilen ve çakı gibi asker olan Anıl Yusuf Kaya'ya asker kınası da yakıldı. Oğlunun asker kınası yakıldığını gören anne Fadime Kaya gözyaşlarına hakim olamadı. Anıl Kaya'da asker selamı vererek, eğlencesine katılanlara teşekkür etti.

Asker olmayı çok isteyen Anıl Yusuf Kaya'nın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mahalle Muhtarı Züleyha Buğurcu "Bizde gencimize temsili de olsa böyle bir eğlence düzenleyerek, onun mutlu olmasını istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Askere gitmek isteyen zihinsel engelli gencin temsili asker eğlencesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve Merkez Karakol Komutanı Teğmen Fatih Çiçek ile askerler katıldı. - MANİSA

Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili asker eğlencesi düzenlendi
Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili asker eğlencesi düzenlendi
Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili asker eğlencesi düzenlendi
Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili asker eğlencesi düzenlendi
Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili asker eğlencesi düzenlendi

Yusuf Kaya, Engelli, Manisa, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili 'asker eğlencesi' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Manisa'da engelli gence temsili "asker eğlencesi" düzenlendi - Son Dakika
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