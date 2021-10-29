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Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı çoşkusu - Son Dakika

Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı çoşkusu

29.10.2021 16:04
Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı çoşkusu

Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü Sungurlu'da düzenlenen çeşitli programla kutlandı.

Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü Sungurlu'da düzenlenen çeşitli programla kutlandı.

Şehir stadyumunda başlayan törende Kaymakam Fatih Görmüş, Refik Kaymakam Mücahit Aydoğdu ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner öğrenciler ve halkın bayramını kutladı. Törende daha sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Fatih Görmüş törende yaptığı konuşmasında; "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkara milli mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk Milleti karakterine, adetlerine en uygun olarak idare şekli Cumhuriyet İdaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk Milletine bırakılmış, en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde olmaz denilen şeyi başardığımızın ispatıdır. Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde ülkemizin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirerek dünyada saygın bir devlet hal ine gelmiştir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Milletimiz Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi devletimizin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyetimizin 98. Yılını bir kez daha kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaymakam Fatih Görmüş'ün konuşmasının ardından tören Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen voleybol, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, oratoryo, halk oyunları gösterisi izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Tören geçit töreni ile sona erdi.

Törene Kaymakam Fatih Görmüş, Refik Kaymakam Mücahit Aydoğdu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Fatih Görmüş, Cumhuriyet, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı çoşkusu - Son Dakika


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