Tekirdağ'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika

Tekirdağ'da 29 Ekim kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orduevi önü sahil yolunda düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak askeri araç ile vatandaşları selamladı.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün, Türk milletinin yüksek karakterinin tecelli ettiği cumhuriyet idare şeklinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği tarih olduğunu belirtti. 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ