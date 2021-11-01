Üye Girişi
Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor - Son Dakika

Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor

01.11.2021 14:53
Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, soba ve doğal gaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak, "Baca temizliği yerine getirildiğinde soba zehirlenmeleri de ortadan kalkıyor" dedi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, soba ve doğal gaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak, "Baca temizliği yerine getirildiğinde soba zehirlenmeleri de ortadan kalkıyor" dedi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, kış aylarında soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin önüne, bacaların temizlemesi ile geçilebileceğine dikkat çekti. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade eden Kürk, "Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur. Vatandaşlarımızı baca temizliği ve tamiratı hakkında uyarmak istiyoruz. Çünkü temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkartmak demektir. Zamanla temizletmediğimiz her baca içerisinde kurum ve is birikir ve baca kurum biriktirdiği için zamanla işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu da zehirli gazların dışarıya atılımını engeller. Alçak rüzgarlar sonucunda da bu zehirli gazlar bulunduğumuz ortama sızma yapmaktadır, bu da sağlığımız açısından oldukça fazla tehlike arz etmektedir. Bu gibi olumsuzluklara sebep vermemek için, bacalarımızın tamiratını ve temizliğini periyodik aralıklarla aksattırmadan yapmamız gerekmektedir. Ayrı bir konu olarak da temizlenmeyen ve bakılmayan bacalar, çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir. Bu gibi yangınlara maruz kalmamak için baca temizliğimizi yaptırmamız gerekmektedir" dedi.

"Son bir yılda 17 baca yangını oldu"

Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmelerinin de ortadan kalktığını belirten Kürk, "Ayrıca kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını de engeller. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlanmış olur, hem de çevre kirliliği de önlenir. Nevşehir'de Son bir yılda 17 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor" dedi.

"Baca temizliği can ve mal emniyeti açısından da önemli"

Kürk, "Kış mevsiminin yavaş yavaş etkili olduğu bu günlerde, soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde tıkanıyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Ayrıca maddi anlamda da büyük hasarlara yol açıyor. Vatandaşlarımızın soba ve katı-sıvı yakıtlı kalorifer baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü Çavuşu Abdullah Yalçın da kış aylarında sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesini ve baca yangınlarını engellemek adına baca temizliği yaptıklarını dile getirerek, "İtfaiyemiz ücret karşılığı baca temizliği yapıyor. Kurum olan bacaları içeriden açıyoruz. Tıkalı bacaları ise çatıdan müdahale ederek acıyoruz. Önceliğimiz can ve mal kaybını önlemek" dedi.

Sobasını yaktığında bacasının tıkalı olduğunu söyleyen Deniz Tokyürek ise "Havalar soğuyunca sobamızı kurduk. Yaktığımızda baca dumanı çekmedi. Biz de uzman kişilerin baca temizliği yapması için Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verdik. İtfaiye Müdürlüğü de ücret karşılığında gelerek tıkalı bacamızı açtılar. Kendilerine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor
Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor
Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor

Doğalgaz, Nevşehir, İtfaiye, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:51 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok 14:45 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek 14:37 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu 13:43 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu 12:50 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

Son Dakika Haberleri
14:49 Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:44 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
14:38 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
14:36 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor         
14:49
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:39
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı         
14:06
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 15:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement