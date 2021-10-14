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TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi - Son Dakika

TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi

14.10.2021 12:39
TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi

Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütmekte olduğu 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi' kapsamında Uluslararası Standardizasyon Konferansını Ataşehir'de düzenledi.

Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütmekte olduğu 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi' kapsamında Uluslararası Standardizasyon Konferansını Ataşehir'de düzenledi.

Bugün Ataşehir'de gerçekleştirilen konferansa sanayiciler, tüketici dernekleri, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile Uluslararası Standardizasyon Kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Türk Standardları Enstitüsü'nün ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Standardizasyon Konferansında, katılımcılar Türkiye'de ve uluslararası alanda standardizasyon çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katıldı. Katılımcılar, konferans öncesi açılış konuşmasında bulundular.

Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, " Bu anlamlı günü, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı, Uluslararası Elektroteknik Komitesi, Avrupa Standardizasyon Komisyonu, İslam Ülkeleri Metroloji ve Standardizasyon Komisyonu ve Uluslararası Belgelendirme Ağının saygıdeğer Genel Sekreter ve Genel Müdürleri ile Rusya Standardizasyon Enstitüsü'nün saygıdeğer başkanı ve değerli konuşmacıların birbirinden kıymetli katımları ile Ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz"

Konuşmasına devam eden Büyükdede, "'Standardizasyon sisteminin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik destek projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikten sizlerin de istifade etmiş olmasını umut ediyorum. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Sanayi ve üretim şeklinin ziyadesi ile hızlı değiştiği günümüzde rekabet ortamını ve inovasyon çalışmalarını etkin bir şekilde takip etmek oldukça önemli hale gelmiştir. Bu rekabet ve inovasyon çalışmalarını tüm ülkeler ile beraber takip etmenin en önemli yollarından biri de şüphesiz standartlardır. Üretimde verim ve müşteri memnuniyetini esas alan, çevreci ve güvenli ürünlerin kılavuzu sayılan standartlar; sürekli gelişen, yaşayan dokümanlar olmaları nedeniyle, çağın değişen koşullarına ayak uydurabilmenin anahtarı rolündedirler. Standartların gelişim evrelerini izleyebilir olmak, hatta gelişimlerine katkı sunmak; standartlara en kolay şekilde uyabilmenin yoludur. Ülkemiz standartlara uygun üretim ile ihracat potansiyelini güncel seviyeye kadar çıkarmıştır. Sürekli gelişen sanayimizin ihracat rakamlarını katlayacak potansiyelde olduğunu biliyoruz. Sanayicilerimizin standartların hazırlık süreçlerine katılarak ticaret hacimlerini artıracaklarını, böylelikle hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi biliyoruz. Standartların hazırlık sürecinde olduğu kadar uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında TSE'nin faaliyetlerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferansta açıklamada bulunan Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Yaşadığımız güncel olaylar bize standartlarla ne kadar iç içe olduğumuzu hatırlattı. Günlük hayatımızda çok önemli bir yeri olan standartlar, her boyutta ve sektörden kuruluşun maliyetlerini azaltıyor. Verimliliği artırıyor, firmaların yeni pazarlara erişmesine yardımcı oluyor. Ürünlerin güvenli ve sağlıklı olduğuna dair müşteri güveni sağlıyor. Ayrıca uluslararası standartlar, tüketicilerin ürün ve hizmetlerin güvenli, muteber ve kaliteli olduğuna dair güven duymasını sağlıyor. Yeni ürün ve hizmetlerin küresel pazarda yer alabilmesi için uluslararası standartların belirlenmesinde yer alan firmaların pazardan ilk pay alanlar olduğunu görüyor, şahitlik ediyoruz. Standardizasyon faaliyetleri de ekonomik büyümenin ve sürdürülebilirliğin hayati unsurlarındandır. Ekonomiye yön veren ülkelere bakıldığında bu ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine büyük önem atfettiğini görüyoruz. Sanayicimize destek olmak ve sanayimizi sürdürülebilir kılmak için birçok alanda strateji oluşturan Enstitümüz de sanayi ve teknoloji ekosistemimizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Türk Standardları Enstitüsü tüm paydaşlarının standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarını sürdürmektedir. Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar bir araya geliyor, ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya çalışıyoruz. Ayna komitelerin oluşturduğu uzlaşılmış kararları uluslararası standart teşkilatlarına ülke görüşümüz olarak iletiyoruz. Enstitü olarak sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici birliklerinin; ayna komitelerde bulunması ile standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi
TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi
TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi
TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi
TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi
TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Togo Cumhuriyeti, Ataşehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TSE, Ataşehir'de Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenledi - Son Dakika


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