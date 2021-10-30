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Yağışlı havalar geliyor - Son Dakika

Yağışlı havalar geliyor

30.10.2021 14:15
Yağışlı havalar geliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden edilen bilgilere göre Eskişehir'i yağışlı günler bekliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden edilen bilgilere göre Eskişehir'i yağışlı günler bekliyor.

Bir süredir güneşli seyreden havaların ardından Eskişehir'e yağışların gelmesi bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden edilen bilgiler doğrultusunda yağışlı hava yarın Eskişehir'e geliyor. Yarından itibaren yer yer görülecek olan sağanak yağışların salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Salı gününden sonra ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üstüne çıkması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Meteoroloji, Eskişehir, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağışlı havalar geliyor - Son Dakika


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