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Yağız'nın Karavanı Samsun'da - Son Dakika

Yağız'nın Karavanı Samsun'da

06.10.2021 11:53
Yağız'nın Karavanı Samsun'da, System.String[]

SAMSUN (İHA) – 14 yaşında 12 kez ameliyat olan ve serebral palsi hastalığına dikkat çekmek için Türkiye'yi karavan ile gezen Yağız ile annesi Esin Tutkun'un son durağı '6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde Samsun oldu.

SAMSUN (İHA) – 14 yaşında 12 kez ameliyat olan ve serebral palsi hastalığına dikkat çekmek için Türkiye'yi karavan ile gezen Yağız ile annesi Esin Tutkun'un son durağı '6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde Samsun oldu.

Serebral palsi hastalığı ile mücadele eden ve bu güne dek 12 ameliyat geçiren 14 yaşındaki Yağız ile annesi Esin Tutkun, serabral palsi hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı etkinliklere imza atıyor. Yağız ile annesi Esin, başka engelli çocuklara ulaşarak onlara moral ve umut olmak, onların ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra hayırsever kişilere ulaşarak köprü olmak ve insanlara iyilik taşımak amacıyla il il geziyor. Yağız ve annesi Esin'in son durağı 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde Samsun oldu. Yağız ve Esin Canik Belediyesi'nin misafiri olarak Samsun'da serebral palsili aileler ile buluştu.

"Anne-oğul olarak bir yola çıktık"

Başlattıkları farkındalık hareketi hakkında bilgi veren Yağız'ın annesi Esin Tutkun, "Oğlum Yağız 14 yaşında serebral palsi hastası. Türkiye'de ve dünyadaki ailelerin dikkatini çekmek için karavan ile bir yolculuk yapıyoruz. Her ay davet edildiğimiz bir bölgeye gidiyoruz. Yağız, 14 yaşında 12 kez ameliyat oldu. Bir ameliyat sonrası hayal kuruyorduk. Hayal kurmadan olmuyor çünkü bir sonraki ameliyat için hazırlık yapıyoruz. Gezelim dedik. Nasıl gezeceğimizi düşünürken, Yağız'dan karavan ile gezme fikri ortaya çıktı. Anne-oğul olarak yola çıktık. Daha sonra da sponsorlar desteği ile farkındalık etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.

Başkan Sandıkçı: "Yağız'ın karavanını Samsun'da ağırlıyoruz"

Yağız ve annesini ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Serebral palsi normalde sadece yürüyüş ve duruşlarında bozukluk olan insanlar. Halk dilinde ise 'beyin felci' dediğimiz olay. Bu beyin felci durumunda beyinde hangi mekanizma sıkıntı gördüyse o fonksiyonları biraz yavaş çalışıyor veya hiç çalışmıyor. Bugün de 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Bu nedenle bu organizasyonu yapıyoruz. Bir farkındalık hareketi. Yağız kardeşimiz İstanbul'dan geliyor ve tüm Türkiye'yi dolaşıyorlar. Yağız, 14 yaşında ve serebral palsili. Bugüne kadar 12 kez ameliyat olmuş. Bir gün ameliyatın ardından, bir farkındalık oluşturup bunu herkese aktarmak istemiş. Annesi ile de birlikte karavanla birlikte tüm Türkiye'yi dolaşıyorlar. Bugün de kendilerini Canik'te ağırlıyoruz. Yağız ve ailesi gün boyu Samsun'da farkındalık etkinlikleri gün boyu devam edecek. Yüksek pozisyonlarda serebral palsili insanlarımız var. Stephen Hawking de serebral palsi hastası ve neler başardığını tüm dünyayı gördü" diye konuştu. - SAMSUN

Yağız'nın Karavanı Samsun'da
Yağız'nın Karavanı Samsun'da
Yağız'nın Karavanı Samsun'da
Yağız'nın Karavanı Samsun'da
Yağız'nın Karavanı Samsun'da

Türkiye, 6 Ekim, Samsun, Canik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağız'nın Karavanı Samsun'da - Son Dakika


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