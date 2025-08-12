Hacı Halil Serim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçmiş dönemlerde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Başbakanlık Başmüşavirliği ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüten Maksut Serim'in babası Hacı Halil Serim (94), Kocaeli'de toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Hacı Halil Serim için Başiskele ilçesindeki Damlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Merhum Serim'in cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla Damlar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, eski AK Parti Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Serim ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 5 çocuk babası olan Hacı Halil Serim'in, aynı zamanda eski Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in de dedesi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ