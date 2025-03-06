Hacılar Belediye Başkanı, Futsal Takımını Ağırladı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Yıldızlar Futsal Turnuvası'nda Kayseri birincisi olarak önemli bir başarıya imza atan Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Futsal Takımı'nı makamında ağırladı.

Ziyarete Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Futsal Takımı'nın antrenörleri Ömer Faruk Ocak ile Şahin Kabul de eşlik etti. Başkan Özdoğan, genç sporcuların elde ettiği başarının Hacılar'a büyük gurur yaşattığını belirterek, "Gençlerimiz, sporda gösterdikleri azim ve başarıyla Hacılar'ımızı en güzel şekilde temsil ediyor. Kayseri'de 64 takım arasından birinci olan takımımız, bölge turnuvasında da önemli bir başarıya imza attı. Ankara ve Niğde takımlarını yenerek yarı finale yükseldiler. Bu süreçte kendilerine gerekli desteği sağladık, bundan sonraki mücadelelerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye finalleri için mücadele

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Futsal Takımı, Yozgat'ta düzenlenecek yarı final müsabakalarında Ankara, Samsun, Aksaray, Giresun ve Bursa takımlarından üç rakip ile karşılaşacak. Yarı finali geçen ekipler, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.

Takım antrenörü Ömer Faruk Ocak, desteklerinden dolayı Başkan Özdoğan'a teşekkür ederek, "Başkanımızın maddi ve manevi desteği, sporcularımızın motivasyonunu artırdı. Bu süreçte yanımızda olmaları bizler için çok kıymetli" dedi.

Başkan Özdoğan, sporculara başarılar dileyerek, "Sizler, Hacılar'ın gururusunuz. Yarı final yolunda sizlere güveniyoruz. Hacılar Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ