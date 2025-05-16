Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Hukuk Sempozyumu'na Katıldı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Hukuk Sempozyumu'na Katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Hukuk Sempozyumu\'na Katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ASOS 11. Uluslararası Hukuk Sempozyumu'nda akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Özdoğan, hukukun hayatın merkezinde yer aldığını vurgulayarak, sempozyumun önemine değindi.

16.05.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ASOS 11. Uluslararası Hukuk Sempozyumu'na katılarak, akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Kendisi de aslen bir hukukçu olan Başkan Özdoğan, "Hukuk hayattır. İyi ki hukuk okumuşum" dedi.

15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ASOS 11. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin en geniş katılımlı hukuk sempozyumlarından biri olma özelliği taşıyan etkinlikte, hukukun güncel sorunları, teknolojik gelişmelerin hukuk mesleklerine etkisi ve akademik iş birlikleri ele alındı. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASOS temsilcisi Prof. Dr. Serdar Yavuz, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Sempozyuma destek veren kurumlardan biri de Hacılar Belediyesi oldu. Belediye ile birlikte Hacılar'da faaliyet gösteren bazı sanayi kuruluşları da organizasyona katkıda bulundu. Programda yaptığı konuşmada değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Organizasyonların ne kadar kıymetli olduğunu öğrencilik yıllarımızda, yerel yöneticilik sürecimizde ve Kayseri Barosu'nda Genel Sekreterlik görevimiz sırasında her defasında gördük ve yaşadık. Bu yılki sempozyuma hem kurumsal olarak hem de ilçemizin değerli sanayicileri aracılığıyla destek verdik. Böyle bir organizasyona katkı sağlamak bizim için büyük bir onur" dedi.

Gelişen teknolojilerin hukuk mesleklerine etkisinin münazarasının önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Bugün en çok konuştuğumuz başlıklardan biri yapay zeka. Yapay zekanın hukuk mesleklerinin geleceğiyle ilişkisini ele almak, çağın gereklerine uygun bir vizyon ortaya koymak adına çok kıymetli. Bu tablo beni ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.

"Hukuk hayattır"

Sempozyumda konuşan Başkan Özdoğan, hukukun yalnızca mahkemelerde değil, hayatın tam merkezinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ben hep şöyle bakarım: Hukuk hayattır. İnsan eşiyle de, ortağıyla da, kardeşiyle de ya da komşusuyla da hukuki bir mesele yaşayabilir. Aynı şekilde ülkeler arası ilişkilerde de hukuk devreye girer. Ticarette, siyasette, sosyal yaşamda. Dolayısıyla iyi ki hukuk okumuşum diyorum. ve iyi ki böyle bir sempozyumda bulunma fırsatı buldum. Başta Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Burak Adıgüzel hocamız ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan hocamız olmak üzere katkı sunan tüm akademisyenlerimize şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Hukuk Sempozyumu'na Katıldı - Son Dakika

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