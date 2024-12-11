Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İnsan Hakları Günü Konferansında Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İnsan Hakları Günü Konferansında Gençlerle Buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İnsan Hakları Günü Konferansında Gençlerle Buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta insan haklarının evrensel bir değer olduğunu vurguladı ve bu konuda sorumlulukların önemine dikkat çekti.

11.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Erciyes Üniversitesi Elinden Tut Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerle buluştu. Başkan Özdoğan, insan haklarının evrensel bir değer olduğunu vurgulayarak, "Daha adil ve özgür bir dünyanın tesisinde üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmayı görev biliyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansa, Başkan Özdoğan'ın yanı sıra ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ve çok sayıda hukuk ve ilahiyat fakültesi öğrencisi katıldı. Konuşmasında insan haklarının evrensel bir değer olarak benimsenmesine rağmen, uygulamada birçok sorunla karşılaşıldığını belirten Başkan Özdoğan, "1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ortaya çıkmış, ancak bugün hala bu hakların hayata geçirilmesinde sıkıntılar yaşıyoruz. 2019 verilerine göre 70 milyon insan, temel yaşam haklarının ihlal edilmesi nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. İnsan hakları sadece bir metinde yazılı kalmamalı; tüm insanlık için hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, insan haklarının İslam'ın temel prensipleriyle de uyum içinde olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde insan haklarıyla ilgili birçok temel ilkeyi görmek mümkün. Eşitlik, kişisel dokunulmazlık, kadın hakları, aile hukuku gibi konular o dönemde de vurgulanmıştır. Bu anlayış, bugün de insan haklarının temeli olmalıdır" dedi.

Başkan Özdoğan, insan haklarının sadece haklardan değil, aynı zamanda sorumluluklardan da oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim haklarımız olduğu kadar yükümlülüklerimiz ve ödevlerimiz de var. Kendimize, ailemize, okulumuza, yaşadığımız şehre ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Adalet ve hakkaniyet prensipleriyle hareket ettiğimiz sürece daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz."

Program, katılımcılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi. Başkan Özdoğan, etkinliği düzenleyen Erciyes Üniversitesi Elinden Tut Kulübü'ne teşekkür ederek, gençlere başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İnsan Hakları Günü Konferansında Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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