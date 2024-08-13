Hacılar\'da Son 10 Yılda 2 Milyon Ağaç Dikildi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, son 10 yılda Lifos, Kefeli ve Kuzey Erciyes bölgelerine yaklaşık 2 milyon ağaç dikildiğini belirterek, 'Hacılar ilçesinde orman varlığını artırıyoruz' dedi. Başkan Özdoğan, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Şefliği bünyesinde bölgenin yüksek rakımlı olmasından dolayı, uygun türler olan sarıçam ve huş ağaçlarının dikildiğini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Başkan Özdoğan ilçe genelinde son 10 yıl içinde gerçekleştirdikleri ağaç dikimiyle orman varlığında mesafe kat ettiklerini ifade etti. Hacılar'ın doğası ve yeşiliyle Kayseri'nin gözde ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, orman varlığını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Belediye olarak hem fidan dikiyoruz hem de vatandaşlarımızın dikmesi için meyve ve çam fidanı dağıtımı yapıyoruz. Bu manada 2019 yılından bu yana 34.000 fidanı toprakla buluşturduk. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından son 10 yılda, Erciyes Şefliği bünyesinde Lifos, Kefeli ve Kuzey Erciyes bölgelerine yaklaşık 2 milyon ağaç dikildi. Bu bölgeler, yüksek rakımlı olduğundan buraya uygun türler olan sarıçam ve huş ağaçları dikildi. Bu çalışmalar sayesinde bölgemizin orman varlığı önemli ölçüde arttı" dedi.

Başkan Özdoğan, orman varlığının artırılmasının çevresel faydalarına da dikkat çekerek, "Ormanlarımız, sadece doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele, hava kalitesini artırma ve biyolojik çeşitliliği destekleme gibi pek çok fayda sağlıyor. Bu nedenle, Hacılar'da orman varlığını artırmak için yaptığımız çalışmalar büyük bir önem taşıyor. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve fidan dikme çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Orman varlığının daimi olması noktasında orman yangınlarına da vurgu yapan başkan Özdoğan, orman bölgesinde ateş yakılmamasını, yangın çıkmasına zemin hazırlayacak atıkların doğaya bırakılmamasını da dile getirerek vatandaşlık görevlerini bir kez daha hatırlatarak sözlerini noktaladı. - KAYSERİ