Haçovalılar'dan Deprem Protestosu

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(MERSİN) - Mersin Haçovalılar Derneği üyeleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet konutları yapılan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce (Haçova) Mahallesinde uygulanan "Resen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" kararını protesto etti. Haçovalılar, "Evimiz satılık değildir. Topraklarımızı geri istiyoruz" dedi.

Mersin Haçovalılar Derneği üyeleri, deprem sonrasında özel mülklerine ve hayvancılık yaptıkları meralarına uygulanan "Resen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" kararını dernek binası önünde bir açıklama yaparak protesto etti.

Eylemde dernek üyeleri, "İkizce'de talana hayır", "Ata topraklarımızdaki talana hayır", "İkizce yalnız değildir", "Yaşam alanlarımıza, kültürümüze dokunma", "Köyümüz satılık değildir" yazılı dövizler taşıdılar.

Mersin Haçovalılar Derneği Başkanı Hüseyin Yazı, açıklamasında şunları söyledi:

"Deprem yıkımının en fazla olduğu Malatya, Adıyaman, Maraş ve Hatay'da kentsel dönüşüm adı altında bölge halkı haksız bir durumla karşı karşıya kalmıştır. İkizce halkı sesini ilgili kurumlara ve bakanlıklara duyurmakta güçlük yaşamakta. Anayasanın 35. Maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkımızı açıkça ihlal etmekte olup binlerce hak sahibinin maddi ve manevi anlamda büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır. Resen, kamulaştırmasız el koyma işlemi hem mülkiyet hakkımıza zarar vermekte hem de hak sahibi olarak bizleri herhangi bir bilgilendirme ve uzlaşma sürecinden mahrum koymaktadır. El koyma işleminin ivedilikle durdurulması ve iptali, el konulan tapuların hak sahiplerine iade edilmesini talep ediyoruz. Şeffaf, adil, yapıcı, en hızlı şekilde hayat bulmasını bekliyoruz. İkizce'deki talana hayır diyoruz. Evimiz satılık değildir. Topraklarımızı geri istiyoruz. Ata topraklarımızı size vermeyeceğiz."