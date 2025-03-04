Haçovalılar'dan Deprem Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haçovalılar'dan Deprem Protestosu

Geniş Video İzle

Mersin Haçovalılar Derneği, Malatya'daki mülklerine el konulmasına karşı protesto düzenledi.

04.03.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Haçovalılar Derneği üyeleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet konutları yapılan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce (Haçova) Mahallesinde uygulanan "Resen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" kararını protesto etti. Haçovalılar, "Evimiz satılık değildir. Topraklarımızı geri istiyoruz" dedi.

Mersin Haçovalılar Derneği üyeleri, deprem sonrasında özel mülklerine ve hayvancılık yaptıkları meralarına uygulanan "Resen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" kararını dernek binası önünde bir açıklama yaparak protesto etti.

Eylemde dernek üyeleri, "İkizce'de talana hayır", "Ata topraklarımızdaki talana hayır", "İkizce yalnız değildir", "Yaşam alanlarımıza, kültürümüze dokunma", "Köyümüz satılık değildir" yazılı dövizler taşıdılar.

Mersin Haçovalılar Derneği Başkanı Hüseyin Yazı, açıklamasında şunları söyledi:

"Deprem yıkımının en fazla olduğu Malatya, Adıyaman, Maraş ve Hatay'da kentsel dönüşüm adı altında bölge halkı haksız bir durumla karşı karşıya kalmıştır.  İkizce halkı sesini ilgili kurumlara ve bakanlıklara duyurmakta güçlük yaşamakta. Anayasanın 35. Maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkımızı açıkça ihlal etmekte olup binlerce hak sahibinin maddi ve manevi anlamda büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır. Resen, kamulaştırmasız el koyma işlemi hem mülkiyet hakkımıza zarar vermekte hem de hak sahibi olarak bizleri herhangi bir bilgilendirme ve uzlaşma sürecinden mahrum koymaktadır. El koyma işleminin ivedilikle durdurulması ve iptali, el konulan tapuların hak sahiplerine iade edilmesini talep ediyoruz. Şeffaf, adil, yapıcı, en hızlı şekilde hayat bulmasını bekliyoruz. İkizce'deki talana hayır diyoruz. Evimiz satılık değildir. Topraklarımızı geri istiyoruz. Ata topraklarımızı size vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Malatya, Deprem, İkizce, Mersin, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haçovalılar'dan Deprem Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:22:52. #7.13#
SON DAKİKA: Haçovalılar'dan Deprem Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.