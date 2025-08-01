Hafız Abdulkadir'in Hayali: Ayasofya'da Namaz Kıldırmak - Son Dakika
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Hafız Abdulkadir'in Hayali: Ayasofya'da Namaz Kıldırmak

Hafız Abdulkadir\'in Hayali: Ayasofya\'da Namaz Kıldırmak
01.08.2025 15:07
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Elazığlı genç hafız Abdulkadir Ayaz, ilk hutbesini Saray Camisi'nde verdi, Ayasofya hayalini sürdürüyor.

Elazığlı 17 yaşındaki Hafız Abdulkadir Ayaz, Ayasofya'da Cuma namazı kıldırma hayaliyle Saray Camisi'nde ilk hutbesini verdi. Yarışma finaline gidemese de hedefinden vazgeçmediğini ifade eden genç hatibin kıraati ve verdiği hutbesi ise takdir topladı.

Elazığ'da yaşayan 17 yaşındaki Hafız Abdulkadir Ayaz, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kıldırma hayaliyle çıktığı yolda ilk adımını Elazığ Saray Camisi'nde attı. 2021 yılında Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan genç hafız, 2025 yılında düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nda Elazığ il birincisi oldu. Yarışmanın bölge finali için Hakkari'ye giden Ayaz, bazı olumsuzluklar nedeniyle Türkiye finalinin yapılacağı İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne gidemedi. Bu süreçte hayalinden vazgeçmeyen Ayaz, Ayasofya'da bir Cuma namazı kıldırmak istediğini belirterek ilk adımı Saray Camisi'nde attı. Burada hutbe verip Cuma namazı kıldıran genç hafız, yetkililerden bu yolda destek beklediğini ifade etti.

Ayasofya'da namaz kıldırmanın hedefi değil, hayali olduğunu belirten Hafız Abdulkadir Ayaz, " 17 yaşındayım. 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kuran Kursunda hafızlığımı tamamladım. Yanı sıra 2025 yılında Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen genç hatipler minberde hutbe okuma yarışmasında Elazığ il birinciliği kazandım. Bu doğrultuda bölge finalinin gerçekleştirildiği Hakkari ilimize gittik. Bir takım olumsuzluklar sonucunda yarışmanın Türkiye finalinin gerçekleştirildiği İstanbul ilinde Ayasofya'ya gidemedik. Ben de kendi imkanlarım doğrultusunda Ayasofya'da bir Cuma namazı kıldırmak istiyorum. Bu nedenle bugün Elazığ Saray Camisi'nde hutbe verdim ve Cuma namazı kıldırdım. Bu noktada yetkililerden çıktığım bu yolda destek olmalarını temenni ediyorum" dedi.

Cuma namazını Saray Camisi'nde kılan vatandaşlardan biri ise " Genç delikanlı bir kardeşimiz Abdulkadir ile tanıştık. Hutbesi de güzeldi, namaz kıldırması da. Çekirdekten yetiştiği için böyle kardeşlerimizin sayısını Allah daim etsin, arttırsın. Kardeşimizin güzel bir kıraatı, güzel bir ahlakı ve güzel bir muhabbeti var" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Saray, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hafız Abdulkadir'in Hayali: Ayasofya'da Namaz Kıldırmak - Son Dakika

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