Hafız Öğrenciler Hüsrev Paşa Camisi\'nde İftar Yaptı

i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Eski Van Şehri'nin Ortakapı Mahallesi'nde yer alan ve 1567 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hüsrev Paşa Camisi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da birçok programa ev sahipliği yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı Ramazan ayı teması "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlenirken, Van İl Müftülüğü de çalışmalarını bu kapsamda sürdürüyor. Bu çerçevede Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler için camide özel bir iftar programı düzenlendi.

İftar öncesinde cami imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, öğrencilere Ramazan ayının faziletleri ve caminin tarihi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programını bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirten Koyuncu, "Hüsrev Paşa Camii'nde geleneksel iftar programımızda bir araya gelmenin huzurunu yaşadık. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle hazırlanan bu güzel sofrada hocalarımız, öğrencilerimiz ve kıymetli misafirlerimizle Ramazan'ın bereketini paylaştık. Duaların semaya yükseldiği, gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek akşamda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Rabbim, hayır sahiplerinin infaklarını kabul eylesin, sofralarımızı bereketlendirsin" dedi.

Dualarla başlayan iftar programında, küçük kursiyerler okunan ezanla birlikte oruçlarını açarak Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. - VAN