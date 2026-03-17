HAGİAD Başkanı Erkan: "Çanakkale ruhu geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor"

17.03.2026 09:39
Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale ruhunun yalnızca tarih sayfalarında kalan bir hatıra değil, bugün de milletimize yol gösteren güçlü bir miras olduğunu vurgulayan Erkan; Türkiye'nin geleceğinin üretimle, girişimle, ticaretle ve çalışmayla daha da güçleneceğini ifade etti. Erkan; geçmişte vatanı korumak için verilen mücadelenin bugün aynı kararlılıkla çalışarak, üreterek ve ülkeye değer katarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Fatih Erkan mesajında; "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Çanakkale'de verilen mücadele, bir milletin vatan sevgisini, fedakarlığını ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiği büyük bir destandır. O gün yüz binlerce kahramanımız vatanı korumak için canını ortaya koymuş, bu topraklar bir milletin fedakarlığıyla şekillenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Erkan mesajı; "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:40
Fenerbahçe’ye bir orta saha daha Tam 30 milyon euro
Fenerbahçe'ye bir orta saha daha! Tam 30 milyon euro
09:32
’’Fenerbahçe 2026’da şampiyon’’ diyen astrolog Saran’ı istifaya çağırdı
''Fenerbahçe 2026'da şampiyon'' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
