HAK-İŞ Başkanı Arslan: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz" - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Arslan: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz"

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HAK-İŞ Başkanı Arslan: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz"
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, birlik, kardeşlik, demokrasi ve refah içerisinde Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, birlik, kardeşlik, demokrasi ve refah içerisinde Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyor, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz. HAK-İŞ olarak emeğin değer gördüğü, refahın adil paylaşıldığı, birlik ve kardeşliğimizin güçlendiği bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm mazlum ve mağdur halklar için Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bir ilham kaynağıdır"

Arslan, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını kutladığımız bu anlamlı günde 29 Ekim 1923'te büyük fedakarlıklar, emsalsiz bir mücadele, azim ve kararlılıkla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da güçlü, bağımsız ve demokratik bir ülke olma hedefinden asla vazgeçmeyeceğimize olan inancımızı yineliyoruz. Cumhuriyet, bütün vatandaşlarımızın eşit haklarla özgürce ve kardeşçe yaşadığı ortak geleceğimizin güvencesidir. Kökeni, dili, dini, inancı ve cinsiyeti ne olursa olsun her vatandaşımız bu ülkenin eşit ve onurlu bir ferdidir. Farklılıklarımızı zenginlik kabul eden, ortak değerlerimiz etrafında birliğimizi güçlendiren bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı en kıymetli miraslardan biri, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Bugün dünyada zulme, işgale ve insanlık dışı uygulamalara karşı direnen tüm mazlum ve mağdur halklar için Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bir ilham kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin bağımsızlığını güçlendiren, kalkınmasını hızlandıran çabaları destekliyoruz"

Milletin bağımsızlık mücadelesinden aldığı güçle dünyanın her yerinde özgürlüğü ve onuru için mücadele eden mazlum ve mağdur halkların yanında yer aldıklarını vurgulayan Arslan, "Zulme, işgale ve haksızlığa karşı durmak, tarihimizin ve değerlerimizin bizlere yüklediği insani bir sorumluluktur. Filistin halkına yönelik soykırım, işgal ve zulüm politikalarını sürdüren İsrail'i bir kez daha güçlü bir şekilde telin ediyoruz. Çocukların, kadınların ve sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu vahşet karşısında uluslararası toplumu somut adımlar atmaya, Filistin halkının haklarını korumaya ve adaletin sağlanması için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. HAK-İŞ olarak, çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşması, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, güvenceli istihdamın yaygınlaştırılması ve adil bir çalışma hayatının oluşturulması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Türkiye, tarihi birikimi, üretim gücü ve insan kaynağıyla karşılaştığı sorunları aşabilecek imkana ve iradeye sahiptir. Ülkemizin bağımsızlığını güçlendiren, kalkınmasını hızlandıran, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasına katkı sunan çabaları destekliyoruz" dedi.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında emeğin, üretimin, demokrasinin ve dayanışmanın güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür, Türkiye'nin gücü HAK-İŞ'in gücüdür' anlayışıyla ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına katkı sunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız ve vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, birlik, kardeşlik, demokrasi ve refah içerisinde Cumhuriyetimize nice yıllar diliyoruz."

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıMahmut ArslanDemokrasiRefahYerelSon Dakika

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