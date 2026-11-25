Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışan kadınların yüzde 77'sinin ömründe bir defa şiddetle karşılaştığını belirterek, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek zorunda olduklarını söyledi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle "Çalışma Hayatında ve Sosyal Hayatta Şiddet ve Tacizle Mücadele Yöntemleri" adlı program düzenlendi. HAK-İŞ genel merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak şiddetin tümüne karşı hazırlıkları olduğunu belirterek, "Elbette ki hedeflediğimiz bir çalışma var. Bu çalışmanın sonuçlarını hep beraber değerlendireceğiz. Bunun hem Türk çalışma hayatına hem Türkiye gündemine taşınması konusunda da bir süreç işliyor. Bunu takdirle karşılıyorum. Komitenin bizim bu çalışmalarımızı sadece oturup konuşmak ve dağılmaktan öte, somut çıktıları olan faaliyetlere yönelmiş olması kıymetli. Onun için bu kıymetli çalışmaya emeği geçen bütün arkadaşlarımızı da kutlamak istiyorum. HAK-İŞ bu çalışmaları neden yapıyor? Tabii ki bir toplumsal sorumluluğumuz var. Konfederasyonumuzun bu konuda ortaya koyduğu hedefleri var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda kararlılığımız var. Nedir bu hedefler? Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin, bütün mağdur ve mazlumların HAK-İŞ'ten alacağı var. Bir başka ifadeyle ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün mağdur ve mazlumlarına HAK-İŞ'in borcu var. Borcumuzu ödememiz gerekiyor. Burada mağdur edilmiş, hakları elinden alınmış, şiddete maruz kalmış ve kimsem yok diye mahzun olmuş bütün kadınların da HAK-İŞ'ten alacağı var üyemiz olsun olmasın" dedi.

"Türkiye'de kadın cinayetlerinin artarak devam etmesi bizi endişelendiriyor"

HAK-İŞ'in bütün mağdurların sesi olma misyonunu unutmadan yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Ülkemizde, bölgemizde ve küremizdeki bütün mağdur kadınların da sesi olmak, onların yanında olmak, onların gözyaşını silmek, onlarla birlikte mücadele etmek bizim sorumluluğumuz. Maalesef bu konuda dünya iyi bir sınav vermiyor. Ülkemiz de vermiyor. Belki toplu sözleşme sisteminin olduğu yerlerde, çalışma hayatında çok fazla görmüyoruz, yine gördük. Ağırlığı kamuda çalışan kadın üyelerimizin maalesef katledildiklerini yaşadık. Ve bu çarpık bir anlayışın, çarpık bir zihniyetin ürünü olarak devam ediyor. Bütün tedbirlere rağmen Türkiye'de kadın cinayetlerinin artarak devam etmiş olması bizi endişelendiriyor. Her seferinde çeşitli evden uzaklaştırma benzeri tedbirlere rağmen kadınlar, kadın cinayetine kurban gitmeye devam ediyor. Bu noktada da devletimiz yeni bir konsept geliştirmek zorunda. Uzaklaştırma alan erkekler daha fazla kinleniyor, nefrete dönüyor ve daha çok şiddete meyilli oluyorlar. O zaman bu sistemi tartışmak gerekiyor. Kadınlar uzaklaştırma aldıktan sonra cinayetlere kurban gidiyorsa bunu sorgulamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çalışan kadınların yüzde 77'si ömründe bir defa şiddetle karşılaşmış"

Türkiye'de 5 milyon 900 bin kadın çalışanının olduğunu ve bu sayının yaklaşık 600 bine yakınının sendikalarda olduğunu ifade eden Arslan, sendikalarda yüzde 10 civarında kadın üyeleri olduğunu, bu 600 binin içerisinde 235 bininin HAK-İŞ'te olduğunu ifade etti. Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de konfederasyonlar içerisinde en çok kadın üyesi olan konfederasyon HAK-İŞ. Bir de şimdi ev işçilerini ilave ettik. En son rakam 170 bin küsur civarında ev işçilerini örgütledik. Onun üzerine koyduğumuz zaman 405 bin kadın HAK-İŞ'ten alacaklı. HAK-İŞ'in üyesi ve HAK-İŞ bunların sorunlarına çözüm bulmak zorunda. Bu çözümleri de birlikte bulacağız. O nedenle HAK-İŞ'in bu konudaki sorumlulukları üye sayımızın bize verdiği büyük bir sorumluluğu da dikkate alırsak en fazla bu konuda biz çalışmak zorundayız. Çalışan kadınların yüzde 77'si ömründe bir defa şiddetle karşılaşmış. Bu konuyu önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz. Burada topyekun sendikaların da bu işin içine girmesi gerekiyor. HAK-İŞ burada bir proje yapıyor, burada bir anlayış ortaya koyuyor. Bir çerçeve oluşturuyor, bir politika oluşturuyor. Ama bunun uygulamasını HAK-İŞ'in sendikalarımızla yapması gerekiyor. Bazı sendikalarımızda kadın komitesi yok. Gerçekten üzüntü verici. Kadının adı yok. Üye sayımız az deniyor, çok deniyor. Mesele o değil. Bütün sendikalarımızın etkin, güçlü ve gerçekten tabanı olan bir kadın komitesine ihtiyacımız var. Çünkü kadın yöneticilerimiz çok sınırlı. Bazı sendikalarımızda kadın şube başkanlarımızın olması, yönetici olması çok kıymetli. Ama bizim 21 sendikamızın hiçbirinde kadın genel başkanımız yok. Peki Türkiye'nin yarısı kadın. HAK-İŞ'in üye sayısının üçte birinden fazlası kadın. Ama bir tane kadın genel başkanımız yok. Neden? Kadınlar bu konuda erkekler tarafından açıkça söylenmese bile bilinçli bir şekilde dışarıda tutuluyor. Konfederasyonumuz pek çok hassasiyeti gözetmeye çalışıyor. Konfederasyonumuzda, sendikalarımızda çalışan kadın ve erkek dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Sanıyorum şu anda yüzde 40'ın üzerine çıktığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla kadın-erkek dengesi hala bizim istediğimiz noktada değil. Ben HAK-İŞ'te göreve geldiğim zaman buradaki kadın sayımız bir elin parmaklarını geçmiyordu. Çok şükür bugün yarıya yakın, yüzde 40 civarında kadın çalışanımız var. Üstelik HAK-İŞ'te hemen hemen önemli bütün görevlerde sorumlulukları olan kadınlar var. Daire başkanımız var, genel sekreterimiz var, genel sekreter yardımcımız var. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Daha fazlasını başarmak zorundayız. Bunu bizim sendikalarla beraber yapmamız gerekiyor."

"İsrail'in katliamlarında en ağır bedelleri yine kadınlar ödüyor"

Gazze'de yaşanan katliamlarda en ağır bedeli kadınların ödediğini dile getiren Arslan, "O savaşların, olağanüstü dönemlerin her zaman en ağır faturasını kadınlar ödediği gibi Gazze'deki bu katil İsrail'in katliamlarında en ağır bedelleri yine kadınlar ödüyor. Filistinli kadınlar katledilmeye devam ediyor. Çocukları katledilmeye devam ediyor. 22 bin çocuk, 12 binden fazla kadın, 7 Ekim'den bu tarafa maalesef şehit oldular, katledildiler. Dünya sessiz. Petrol krizlerinde, savaşlarda petrole bulanmış karabataklar için günlerce yas tutanlar, balinaların ölümlerini önleyemedikleri için yas tutanlar, Gazze'deki kadınların, çocukların, yaşlıların katliamına sessiz kaldılar. Onun için biz orada da sesimizi yükseltmeliyiz. Gazze'de olup bitenleri bütün dünya kamuoyuna ulaştırmak, orada olup bitenleri bütün dünya kamuoyuyla doğru şekilde paylaşmak ve onlarla dayanışmamızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için de HAK-İŞ pek çok etkinliklere imza attı çok şükür. Ama katliam devam ediyor. Oradaki dünyanın sessizliği devam ediyor. Ölümler devam ediyor. Kısmi bir ateşkes olmasına rağmen hala katliamlar devam ediyor. Dün yine 5'ten fazla Filistinli bombaların hedefi oldu. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamlara sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Maalesef uluslararası toplum suskun. Uluslararası hukuk işlemiyor, kurumlar çalışmıyor. Hükümetler bu konuda duyarsız" dedi.