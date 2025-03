HAK-İŞ\'ten Terörsüz Türkiye Destek Mesajı

Yerel

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörsüz bir Türkiye için atılan tarihi adımı destekliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" hedefini değerlendirdi. Arslan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, toplumsal barışın sağlanması ve milletimizin huzur içinde yaşayabilmesi en büyük hedefimizdir. Bunun için de uzun yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası olan terörün sonlandırılmasına yönelik olarak "Terörsüz Türkiye" şiarıyla başlatılan tarihi adımı, son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu sürecin başlatılması ve yürütülmesinde gösterdikleri kararlılık dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği ile oynayan, masum insanlarımızın canına kasteden ve toplumsal barışı tehdit eden, milyarlarca dolarlık kaynağın terörle mücadelede kullanılması nedeniyle ülkemizin kalkınmasını engelleyen, her türlü terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Çalışanlarımızın emeğini yok eden, ülkemizin istikrarını bozmayı amaçlayan her türlü yapı ve girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz."

HAK-İŞ'in 2013 yılında başlatılan çözüm sürecinde, Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığını ve barış elçileri olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini aktaran Arslan, "Toplumsal barışın sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi adına samimi ve iyi niyetli çabalar ortaya koyduk. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, 'terörsüz bir Türkiye' için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlar, tarihi bir dönüm noktasıdır ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemelidir. Milletimizin huzurunu ve ülkemizin geleceğini hedef alan her türlü provokasyona karşı dikkatli olunmalı, milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya ve kaos oluşturmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalı, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmelidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, insanımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemeli, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu vesileyle, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyor, terörün son bulması için başlatılan terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA