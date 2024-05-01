HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı - Son Dakika
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HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs\'ta Kazancı Yokuşu\'na karanfil bıraktı

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin bütün meydanlarının ve alanlarının emekçilerin birlik ve mücadelesi için kullanılacağını belirtti. Arslan, 1977 yılında Taksim'de yaşanan 1 Mayıs katliamının faillerinin hala bulunamamasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

01.05.2024 09:35
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HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, " Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır, bütün alanları bizim alanlarımızdır. Emekçilerin birlik, mücadelesinin sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Kazancı Yokuşu'na geldi. 1977 yılında Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına buraya karanfil bırakan grup, daha sonra Taksim Meydanı'na yürüyerek çelenk bıraktı. Burada açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, "1977 yılının 1 Mayısı'nda bazı hain planlar sonucu meydandaki emekçiler bu yokuştan aşağıya giderken önlerine çıkartılan kamyon bu alanı kapatmış, emekçilerin büyük bir bölümü ezilerek hayatlarına son verilmiştir. Bu acı ve hala faillerinin bulunamadığı 1 Mayıs 1977 katliamının hesabının sorulamaması hepimizi üzmektedir. HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Burada önce anmamızı yapacağız. Karanfillerimizi bırakıp, sonra anıt önüne çelengimizi koyup Kocaeli'deki miting alanımıza gideceğiz. Emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tekrar hatırlatıyorum, emekçilerin birlik, mücadelesinin sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Taksim Meydanı'nda da konuşan Arslan, "Bugün bütün meydanları Taksim Meydanı, bütün alanları 1 Mayıs alanı olarak gördüğümüz için uzun zamandır Türkiye'nin her bölgesinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü bir şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. HAK-İŞ olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup, çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır, bütün alanları bizim alanlarımızdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı - Son Dakika

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