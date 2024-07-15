HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz'u Unutmadığını ve Unutturmayacağını İlan Etti - Son Dakika
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HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz'u Unutmadığını ve Unutturmayacağını İlan Etti

HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz\'u Unutmadığını ve Unutturmayacağını İlan Etti

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, mesajında 15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkan milletimizin zaferini vurgulayarak, darbe girişimine karşı mücadele ettiklerini ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz dedi.

15.07.2024 13:58
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkan milletimizin zaferini bir kez daha duyurmak için tüm teşkilatımızla birlikte buradayız. 15 Temmuz darbe girişimini önlemek için milletimizin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut olmuştur. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına "demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi" olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de millet iradesinden yana tavır almış, demokrasi yolunda şehit ve gaziler vermiştir. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit olmuş ve onlarca üyemiz de gazi olmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimi içerisinde yer alan hainlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen HAK-İŞ Konfederasyonu, demokrasi nöbetlerinde de en önde yer almıştır. 26 gün süreyle Türkiye'nin her bölgesinde bu terör örgütüne karşı teşkilatıyla birlikte mücadele içerisinde hareket etmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiği etkinlik, sempozyum, konferans ve panellerde 15 Temmuz bilincini uyanık tutmaya, darbeci zihniyeti telin ederek milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma kararlılığında olmaya devam etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu milletten, devletimizden ve adaletten yana olan taraflılığını bundan sonra da devam ettirecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz'u Unutmamayı, Unutmayacağını ve Unutturmayacağını ilke olarak benimsemiştir. Bu yıl da "Türkiye Aşkına" diyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bugün de HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak Üye Sendikalarımız ve tüm teşkilatımız ile birlikte 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde dualarla anıyoruz. 15 Temmuz'da, Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz'u Unutmadığını ve Unutturmayacağını İlan Etti - Son Dakika

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