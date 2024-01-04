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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti - Son Dakika
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, beraberindeki heyet ile birlikte KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i Ankara'daki makamında ziyaret etti. Değirmenci, görüşmenin KARDEMİR emekçileri adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti ve KARDEMİR emekçilerinin ücret iyileştirmeleri başta olmak üzere birçok konuda Yönetim Kurulu Başkanı Demir ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir\'i ziyaret etti
04.01.2024 - 17:23,
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci beraberindeki heyet ile birlikte KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i Ankara'daki makamında ziyaret etti.

Değirmenci, görüşmenin KARDEMİR emekçileri adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

KARDEMİR emekçilerinin ücret iyileştirmeleri başta olmak üzere birçok konuda Yönetim Kurulu Başkanı Demir ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Değirmenci, "Ülkemizin kalkınması ve KARDEMİR'in daha da büyüyüp gelişmesi için büyük bir gayret içerisinde olan Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Demir'e üyelerimizin haklı taleplerini ve beklentilerini ilettik. Ücret iyileştirmesi konusundaki üyelerimizin beklentilerini anlattık. Emekliliği hak etmiş üyelerimizin çocuklarının KARDEMİR'de işe başlatılmasıyla ilgili uygulamayı hayata geçirmiştik. Şimdi de bu uygulamaya devam edilmesi yönündeki talebimizi ilettik. Daimilik arz eden işyerlerinde çalışan taşeron işçilerimizin kadroya alınması konusundaki beklentimizi dile getirdik. Üyelerimizin refah ve mutluluğu için daha birçok konudaki beklentilerimizi anlattık. Ülkemizin gözbebeği KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarını daha da büyütmek için işbirliğimizin kararlılıkla süreceğini belirttik" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Demir'e nazik ve samimi ev sahipliği için, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç ve Şube Başkanı Yılmaz'a görüşmede verdikleri katkı için teşekkür eden Değirmenci, "İşyerlerimizde üretimin en önemli unsuru olan emeklerimizin karşılığını hakkıyla alabilmek için faydalı bir görüşme yapmış olduk. İnanıyorum ki, talep ve beklentilerimiz en kısa sürede karşılanacak ve bu sayede var olan iş barışını daha da güçlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmail Demir, Ankara, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti - Son Dakika
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