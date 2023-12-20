 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, Aydın'da şube kurarak çalışmalarına hız verdi. Sendika temsilcileri, hedeflerini 'Yeni yılda Aydın'ın en güçlü sendikası' olarak belirledi.

Hizmet-İş Sendikası Aydın\'da şube kurdu
20.12.2023 - 15:36,
Abone Ol

Türkiye'nin önde gelen işçi sendikalarından Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu. Konfederasyon Yönetim Kurulu kararıyla Aydın'da çalışmalarına hız veren sendika temsilcileri hedefini "Yeni yılda Aydın'ın en güçlü sendikası" olarak açıkladı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Aydın Şube Başkanlığı'na Ahmet Turan atanırken başkan Yardımcılığına ise Yağmur Mola ve Gürcan Güzel atandı. Aydın Şube Yönetimi'ni makamında ağırlayan Genel Başkan Mahmut Arslan, yeni kurulan şube başkanlığının Aydın'daki emekçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hizmet İş Sendikası, Türkiye, Sendika, Aydın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu - Son Dakika


16:38
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:19 Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 17:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement