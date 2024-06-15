HAK-İŞ Kurban Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Yerel

HAK-İŞ Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

HAK-İŞ Konfederasyonu, Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Açıklamada, tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni edildi ve Filistin'de yaşanan katliamın son bulması umut edildi.

15.06.2024 12:11
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı mesajı yayımlandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bütün çalışanların, HAK-İŞ üyelerinin ve vatandaşların Kurban Bayramının tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni edildi. Açıklamada, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan katliamın son bulmasını ümit edildiği ifade edildi.

Bayramların, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan özel günler olduğunu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı vesilesiyle, medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramının dünyada barışın sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Filistin ve Gazze'de katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı bir kez daha güçlü bir şekilde kınıyoruz. Netenyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşları vicdanlı davranmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak, tüm dünyanın gözü önünde vahşice katledilen Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ Kurban Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

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