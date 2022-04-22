Hak-İş ve Hizmet İş Sendikaları, Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi'ni imzaladı - Son Dakika

Hak-İş ve Hizmet İş Sendikaları, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına ve mücadelesine ilişkin hazırlanan Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi'ni imzaladı.

Hak-İş ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi" imza törenine katıldı. Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO C190 Sayılı Sözleşme Hizmet İş Sendikasına bağlı Emek Konukevi'nde imzalandı.

"Taciz ve şiddet konusu diğer ihlaller gibi somut verilerinin elde edilmesinin son derece güç olduğu bir durum"

İmzalanan bu sözleşmenin çalışma hayatı açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Mahmut Arslan, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün muhataplarımıza bunun imzalanması konusunda çağrıda bulunduk. Bu belge önemli. Özellikle iş yerinde taciz ve şiddet konusu diğer ihlaller gibi somut verilerinin elde edilmesinin son derece güç olduğu bir durum. Çünkü eşit şartlar yok. İşveren ve işçi var. Toplu sözleşmeler ile zaman zaman bu alanda fazla bir mana ifade etmiyor. Bu sözleşmenin devletimiz tarafından imzalanmış olması bir irade beyanı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu sözleşmenin sadece kadına yönelik şiddetten oluşmadığını söyleyen Arslan, bu sözleşmenin bütün çalışanları kapsadığını bunun da yaklaşık 25 milyon çalışan olduğunu belirtti. Çalışma ortamında şiddet ve tacizle mücadelenin sadece mevzuat düzenlemesi ile yeterli olmayacağını ifade eden Arslan, bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu ancak bu gerçekleşene kadar tespit için bir mekanizma kurulması gerektiğini belirtti.

Sendika çalışanlarına yönelik bir memnuniyet çalışması başlattıklarını söyleyen Arslan bu anket sonucunda sınıfı geçtiklerini ancak daha gidilecek çok yolları olduğunu söyledi. Yöneticilere seslenen Arslan, çalışanların aidiyet hissetmeleri için güven ortamını oluşturmaları gerektiğini söyledi.

"Bu taahhüt bir namus borcudur arkadaşlar"

Çalışma hayatında bu belgenin bir reform olduğunu ve Hak-İş olarak buna öncülük etmekten gurur duyduklarını söyleyen Arslan, "İnşallah şiddete sıfır tolerans gösterildiği bir yapıyı biz sendikamızda, kurumlarımızda ve iş yerlerimizde de bunu uygulama imkanımız olacak. Bu taahhüt bir namus borcudur arkadaşlar. Burada imzaladığımız bu metin sahip çıkmamız gereken namusumuz gibidir. Bunu yerine getiremezsek büyük bir vebali olduğunun da farkındayım. Bu belgeyi imzaladığımız an yönetim kurulu olarak bundan sorumluyuz. Bunu hukuki sorumluluk olarak söylemiyorum. Bir manevi sorumluluğun içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum" diye konuştu. - ANKARA