Hakan Çantaş'ın Minyatür Şehri: 33 Yıllık Tutkunun Mirası - Son Dakika
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Hakan Çantaş'ın Minyatür Şehri: 33 Yıllık Tutkunun Mirası

Hakan Çantaş\'ın Minyatür Şehri: 33 Yıllık Tutkunun Mirası

Eskişehir'de yaşayan Hakan Çantaş, 33 yıldır biriktirdiği ve imal ettiği bin figürle evinin bir odasını küçük bir Eskişehir'e dönüştürdü. Hobisini çocuklarına miras bırakmayı hedefleyen Çantaş, kendine ait bir hayal dünyası yaratmış.

24.03.2025 11:54  Güncelleme: 12:03
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Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Hakan Çantaş 33 yıldır biriktirdiği ve imal ettiği belirli ölçeklerde olan bin figürlerle evinin bir odasını küçük bir şehre dönüştürdü. Küçük bir Eskişehir dizayn eden Çantaş, hobisini çocuklarına miras bırakmak istiyor.

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Hakan Çantaş 33 yıldır maket koleksiyonu ile uğraşıyor. Yaklaşık bin parça farklı ölçeklerde minyatüre sahip olan Çantaş, kentteki Kalabak su kamyonundan, Eskişehir Büyükşehir ekmek büfesine kadar birçok objeyi tasarlayarak koleksiyonunda konumlandırıyor. Evinin bir odasını dolduran minyatür figürlerle adeta küçük bir Eskişehir oluşturan 53 yaşındaki Hakan Çantaş, hobisi olan figürlere adeta gözü gibi bakıyor. Bir oda dolusu minyatür figüre paha oluşturamayan Çantaş, hobisini çocuklarına miras bırakmak istiyor.

"Araçlar yurtdışından geliyor"

Hobisi hakkında konuşan Hakan Çantaş, "15 yaşımdan bugüne kadar bu işle uğraşıyorum. Plastik maket model ile başladım. Demonte kitleri birleştirme, boyama yapıyordum. Yaklaşık 17 sene önce kardeşlerimin bana hediye ettiği 1/87 ölçekli 2 tane modelle bu ölçekle bir şeyler yapmaya başladım. Ardından özellikle Avrupa'daki internet sitelerini takip ederek kendimi geliştirmeye başladım ve buradaki binaları yolları kendim yapmaya başladım. Araçlar yurtdışından geliyor ama araçların Türkleştirilmesini, logolanmasını kendim yapıyorum. Eskişehir ile ilgili de çalışmalarım oldu. Gören arkadaşlarım hemen 'bu benim olsun' diyordu. Burada ben kendi küçük hayal dünyamı kuruyorum" dedi.

"Küçük bir dünyada hayallerimi gerçekleştiriyorum"

Yeni projeleri ve hobisine teklif edilen ücretlerden bahseden Hakan Çantaş şöyle devam etti;

"En son ki çalışmam 1980 ila 1986 yılları arasındaki bir kasabanın etrafında tren geçen küçük bir modelini yapmaktı. Orada yaptığım iş yerleri Cumhuriyet Tarihi için önemli olan yerlerdi. Burada oyuncakçılarda gördüğünüz fiyatların 50 ila 60 katı fiyat var. Burası benim hayal dünyam olduğu için satmayı hiç düşünmedim, çok teklif oldu. Geçen yaz İzmir'de birisi bir AVM kurmayı düşündüğü için bir proje getirdi. Yaklaşık 12- 13 parçalık bir çalışma olacaktı. Anlaşamadık ve satmadım. Benim maddi, bir beklentim olmadığı için sorun olmadı. Burası benim için gerçekten çok önemli. Hayalimdeki bir şehir esasında, burada patron da, belediye başkanı da, polis de, itfaiyeci de benim. İstediğim figürü istediğim şekilden hareket ettirip, küçük bir dünyada hayallerimi gerçekleştiriyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakan Çantaş'ın Minyatür Şehri: 33 Yıllık Tutkunun Mirası - Son Dakika

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