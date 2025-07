Hakim ve Savcılara Veda Töreni

Mersin'in Anamur ve Aydıncık Adliyelerinde görev yaparken tayinleri çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anamur ve mülhakat adliyesi olan Aydıncık Adliyesinde görev yaparken 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile tayinleri çıkan hakim ve savcılar onuruna veda programı düzenlendi. Anamur'da yapılan programa, İlçe Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ile her iki ilçeden prtokol üyeleri,adli personeller, savcı ve hakimlerin yanı sıra aileleri de katıldı. Programda tayin olan hakim ve savcılara plaket verilirken, görev sürelerinde sergiledikleri özveri ve adaletli yaklaşımlarına dikkat çekildi.

Adalet hizmetinin kutsiyetine vurgu yapan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, "Bugün burada, 2025 yılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında Anamur ve Aydıncık adliyelerinde görev yapan çok kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcısı meslektaşlarımızı yeni görev yerlerine uğurlamak için bir araya geldik. Her veda, beraberinde bir vefa duygusunu da taşır. Görev yaptığımız süre boyunca birlikte çalıştığımız meslektaşlarımızla sadece iş değil, aynı zamanda anlamlı bir yol arkadaşlığı da kurduk. Ayrı yerlere gidiyor olsak da, aynı idealler etrafında birleştiğimizin farkındayız. 'Adalet, ruhun ahengidir' sözü biz hukukçulara bir yaşam felsefesi sunar. Bu ahengi, sizlerin görev anlayışında, mesleki tutumunuzda ve özverili çalışmalarınızda daima görmek mümkün oldu" dedi.

"Yoğun bir çalışma yürüttük"

15 Temmuz 2024 tarihinde Anamur Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladığına değinen Çatlı, "Göreve başladığım günden bu yana, kurumumuzun fiziki altyapısını daha elverişli hale getirmek amacıyla eski Anamur Hükümet Konağı binasını Anamur Adalet Sarayı'na dönüştürme güçlendirme, tadilat ve uygulama projesi kapsamında yoğun bir çalışma yürüttük. Bu süreçte, mevcut adliye binasında bazı hakim ve Cumhuriyet savcısı meslektaşlarımızın aynı odada birlikte çalışmak durumunda kalması gibi zorlayıcı şartlar da yaşandı. Bu sürece sabırla ve olgunlukla yaklaşan tüm meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine, yapımı devam eden yeni Adalet Sarayı binasının uygulama sürecinde, tadilat ve taşınma aşamalarında özveriyle görev yapan idari işler personelimize, özellikle İdari İşler Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına, sürece katkıları ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüttükleri çalışmalar için teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, her zaman yapıcı yaklaşımı ve uyumlu iş birliğiyle örnek bir çalışma ortaya koyan saygıdeğer Adalet Komisyonu Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Elbette, bu büyük yapının arkasındaki iradeyi, destek ve himayeyi de ifade etmek isterim. Adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi noktasında bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen adalet politikalarının sahada etkinlikle uygulanmasına liderlik eden Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a, her zaman yanımızda duran, sahaya duyarlı yaklaşımıyla bizleri güçlendiren Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a, ve projeye hem teknik hem stratejik anlamda büyük katkılar sunan Strateji Geliştirme Başkanlığımıza Anamur yargı camiası adına teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

"Adalet bilinciyle, bu temel gittiğiniz her yerde sağlam kalmaya devam edecektir"

"Adaletin dili, yeri ve şekli değişebilir ama özü her zaman aynıdır" diyerek sözlerini sürdüren Çatlı," Bu öz, dürüstlükten, sadelikten, ilkelerden ve insaniyetten oluşur. Sizler, bu özün temsilcisi oldunuz. Yeni görev yerlerinizde de aynı inançla, aynı vakar ve adalet duygusuyla yol alacağınıza hiç şüphem yok. Adalet mülkün temelidir, Sizlerin taşıdığı adalet bilinciyle, bu temel gittiğiniz her yerde sağlam kalmaya devam edecektir. Yeni görev yerlerinizde başarılar diliyor, sağlık ve huzurla dolu bir gelecek temenni ediyorum"şeklinde konuştu.

Program sonunda, hatıra fotoğrafları çekildi. - MERSİN