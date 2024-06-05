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Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın duruşması başladı

HAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in görevlendirildiği Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşması başladı. 14 kişinin yargılandığı davaya sadece Akış katılırken, kimlik tespitinin ardından duruşma başladı.

Duruşmada savunma yapan Akış, dönemin savcısının, polisinin, hakiminin FETÖ'cü olduklarını ve hazırladıkları dosyanın siyasi olduğunu söyleyerek, "Bugün gündeme alınan dosyanın da siyasi olduğunu söylüyorum. Benim başım dik. 53 yaşındayım, bunca yıldır mücadele ediyorum ve mücadele etmeye devam edeceğim. Benim kaçtığıma ilişkin haberlerin yapıldığını duydum, ben asla kaçma girişiminde bulunmadım. Ben yaptığım her şeyin arkasındayım, siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Ben barış, kardeşlik, adalet, eşitlik, özgürlük dedim. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm, bundan sonra da öyle yapacağım. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Sizden ne beraat ne tahliye talep etmiyorum" dedi.

Savunmasının sonunda ise yeniden iddianame hazırlanmasını talep eden Akış, "Neden 4 ay, bir yıl önce yargılanma yapılmadı da şimdi yapılıyor? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum. Ben bugüne kadar tek kuruşuna kadar hiçbir şeye dokunmadan halkımız için görevimi şerefiyle yaptım" ifadelerini kullandı.

Akış'ın ardından avukatlar savunma yapmaya başladı.

Polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi alırken, partililerin bekleyişi ise devam ediyor.

(MK-MSA-ÖK-Y)