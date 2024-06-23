Hakkari Belediyesi Bayram Tatilinde 112 Arızaya Müdahale Etti

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Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri 9 günlük bayram tatilinde 52 su arızası ve 51 kanalizasyon arızası olmak üzere 112 arızaya müdahale etti.

Hakkari Belediyesi, hizmetlerin aksamaması, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram tatili geçirebilmeleri amacıyla görevini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram tatili boyunca görev yaptı.

Bayram ve bayram tatili süresince vatandaşlardan gelen tüm istek ve şikayetlere çözüm üreten belediye ekipleri, temizlik çalışmaları ile birlikte su, kanalizasyon, park ve bahçelerin yanı sıra yol, kaldırım, cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını da aksatmadan sürdürdü.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de 9 günlük bayram tatilinde 52 su arızasına, kanalizasyon ekipleri ise 51 ayrı arızaya müdahale etti.

Bayram tatillerini sıcağın altında çalışarak geçiren belediye ekipleri, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların takdirini kazandı. - HAKKARİ