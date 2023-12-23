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Hakkari Belediyesi Can Dostları Kısırlaştırıp Doğal Yaşama Bırakıyor - Son Dakika
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Hakkari Belediyesi Can Dostları Kısırlaştırıp Doğal Yaşama Bırakıyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için kısırlaştırma operasyonları düzenliyor. Operasyonlar sonrasında hayvanlar gerekli aşılarını alıp doğal yaşama geri bırakılıyor. Ayrıca hastalanan kediler de belediye kliniğinde tedavi ediliyor.

Hakkari Belediyesi Can Dostları Kısırlaştırıp Doğal Yaşama Bırakıyor
23.12.2023 - 11:30,
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Hakkari Belediyesi tarafından ekipleri, can dostlara kısırlaştırma operasyonu yapıp gerekli aşılarını kullandıktan sonra doğal yaşam geri bırakıldı.

Hakkari'de sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artıran uygulamalar yapan, beslenme ve barınmalarına büyük katkı sağlayan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaptığı kısırlaştırma operasyonlarıyla da hastalık risklerini en aza indiriyor. Veteriner ekibi tarafından aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış paraziter işlemleri yapılan sahipli ve sahipsiz hayvanlar alındığı yere tekrar geri bırakılıyor. Dağgöl Mahallesi'nde aldıkları can dostlara kısırlaştırma operasyonu yapıp gerekli aşılarını kullandıktan sonra doğal yaşam geri bırakılıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Can dostlarımızı operasyonun ardından müşahede altında tutarak hem sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor hem de kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık yönünden herhangi bir sorunu olmayan can dostlar, alındıkları yere geri salınıyor. Can dostların, kısırlaştırılmış, kuduz aşısı yapılmış, iç ve dış paraziter uygulamaları yapılıyor" dedi.

Ayrıca vatandaşların ihbarı üzerine hastalanan kediler belediye kliniğine getirilerek tedavi ve aşıları yapıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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