Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
09.06.2025 17:36
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve üç gündür hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" diye yazan Memişoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Akbez258:
    Allah taksiratlarini affeylesin rahmet ile muamele eylesin mekanı cennet olsun 135 3 Yanıtla
  • Toprak0619&:
    Allah rahmet eylesin ailesine baş sağlığı sabır diliyorum 113 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Allah rahmet eylesin. şeker gibi adamdı. coluguna çocuğuna Allah sabırlar versin 99 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Allah rahmet eylesin 85 3 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    mekanı cennet olsun amin 82 3 Yanıtla
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