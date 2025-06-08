Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

43 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 'KİLİT KAVŞAK' KİLİTLENDİ

Ulaşımda 43 ilin bağlantı güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.