Hakkari Belediyesi\'ne Kayyum Atanması Van\'da Protesto Edildi

Yerel

(VAN)- Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, Van'da protesto edildi. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dündür, "Bu karar geri alınana kadar bütün alanlarda sokaklarda demokratik toplumsal tepkimizi ortaya koyacağız. Halkın iradesiyle seçilen insanlara saygı göstereceksiniz. Atanmışlar, seçilmişlere haksızlık yapamaz. Bir gün hukuk önünde sizler hesap vereceksiniz" dedi.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı Van'da protesto edildi. KESK binası önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, burada basın açıklaması yaptı.

"Atanmışlar, seçilmişlere haksızlık yapamaz"

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dündür, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 ay önce bir genel seçim yapıldı herkes sandığa düzgün bir şekilde gitti ve oyunu kullandı fakat daha seçim bitmeden bunların kirli kayyum, talan zihniyeti devam etmektedir. Kayyum talandır, hırsızlıktır, fakirin cebinden çalmaktır bu halkın iradesini tanımamaktır. Van halkının iradesine kayyum atamak istediler fakat nedense bir akıl bunlara fısıldadı bu yanlıştan dönüldü. İki ay sonra bakıyoruz tekrar Hakkari'de halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanımıza aynı şekilde düzmece kararlarla hukuksuz verilen kararlarla tekrardan kayyum atanıyor. Buradan sizlere sesleniyoruz bu kararı verenler yanlış yapıyorsunuz. Bu halkın iradesini kıramazsınız bu yanlıştan bir an önce geri dönün Kürt halkı bunu asla kabul etmeyecektir. Bu karar geri alınana kadar bütün alanlarda sokaklarda demokratik toplumsal tepkimizi ortaya koyacağız. Halkın iradesiyle seçilen insanlara saygı göstereceksiniz. Atanmışlar, seçilmişlere haksızlık yapamaz. Bir gün hukuk önünde sizler hesap vereceksiniz. Bundan önceki Fetöcüler gibi sizlerde hukuksuz kararlara imza atmayın. Bunun hesabını ödeyeceksiniz zannetmeyin ki hep böyle devam edecek."

" Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır"

Van Barosu Başkanı Sinan Özaras ise şunları söyledi:

"Bizler dün Van halkının iradesine yönelen hukuksuz tutumun karşısında durduğumuz gibi bugün Hakkari halkının iradesine yönelen hukuksuz tutuma karşı burada bulunuyoruz. Bizler buradan şunu belirtiyoruz öncelikle Van valiliği biz sivil toplum kuruluşu, halkın her bir ferdi eğer kulluğun burada çevirdiği bu tabloda açıklamamızı yapıyorsak bu sadece Van Valiliğin değil tüm Türkiye Cumhuriyetindeki her bir idarecinin ayıbı ve hukuksuz tutumunun sonucudur. Bizlerin Anayasa'daki hakkımızı hatırlatmak isterim. Bizlerin yürüyüş ve ifade hakkımızı kısıtlayamazsınız. Van barosu yıllardır size sesleniyor. Siz dün olduğu gibi bugünde hukuksuzluğu devam ettiriyorsunuz. Bir gün bu hukuksuzluğun hesabını vereceksiniz."

"Demokrasi ilkeleri ayaklar altına alınıyor"

Van Eğitim Sen Şube Başkanı Murat Atabay, şunları söyledi:

"Van Valililiğin bu antidemokratik kararını protesto ediyoruz. Hakkari Belediyesine kayyım atanması halk iradesine darbedir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde halk sadece Belediye Eş Başkanları seçmemiş aynı zamanda kayyum atanan yerlerde yüksek oy oranlarıyla kayyum politikalarını kabul etmediğini de göstermiştir. Buna rağmen AKP+ MHP iktidar bloğu bir kez daha kayyum politikalarını devreye sokarak Hakkari'de halkın iradesini gasp etmiştir. Biliyoruz ki, bu girişim ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Binlerce insanın oylarını alarak yüzde 48.92 ile seçilen DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanının, atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili valilerini kayyum atamak kırıntıları kalan demokrasiyi tümden rafa kaldırmaktır. İçişleri Bakanı'nın açıklaması selefi olduğu İçişleri Bakanının, 'mahkeme kararını bekleyemezdik' söyleminin tekrarı ve asgari demokrasi ilkelerinin ayaklar altına alındığının itirafıdır. Açıklama ortada hukuki bir sürecin değil siyasi bir darbenin olduğunu göstermektedir."