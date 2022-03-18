Hakkari'de "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı - Son Dakika

Hakkari'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen törende, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Atatürk Kültür Merkezi'nde devam edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Seda Danyıldızı Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çanakkale Belgeseli izletildi. Öğretmen ve öğrencilerin canlandırdığı Çanakkale Zaferi konulu tiyatro gösteriminin ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Yemen Türküsü seslendirildi. Oratoryo ile devam eden programın sonunda sahneye çıkan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Bizler, bu vatanda nefes alıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Mevzu vatan olunca, bayrağı, toprağı ve ilahi kelimetullah için canlarını seve seve veren bir milletiz. Ruhları şad olsun, programı hazırlayanlara teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ