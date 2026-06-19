Yüksekova'da Hafızlık Öğrencilerine Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Yüksekova'da Hafızlık Öğrencilerine Yardım Kampanyası

Yüksekova\'da Hafızlık Öğrencilerine Yardım Kampanyası
19.06.2026 16:22
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Yüksekova'da hafızlık eğitimini tamamlayan 47 öğrenciye destek için düzenlenen yardım kampanyasında, gönüllülerin hazırladığı yöresel ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelir öğrencilere hediye olarak verilecek.

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 47 öğrenci için yardım kampanyası düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda organize edilen yardım kampanyasına, ilçe halkı adeta akın etti. Gönüllü annelerin ve din görevlilerinin el emeği göz nuru hazırladığı yöresel yemekler, hamur işleri, tatlılar ve el sanatı ürünleri stantlarda satışa sunuldu.

"Hafızlarımız bizim en büyük değerimizdir"

Etkinlikte konuşan Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Zülfü Yıldız, organizasyonun önemine değinerek, "Bugün burada sadece bir yardım kampanyası için değil, Yüksekova'mızın bağrından çıkan 47 genç muhafızımızın başarısını taçlandırmak için toplandık. Bu evlatlarımız, gecelerini gündüzlerine katarak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i sinelerine nakşettiler ve hafızlık mertebesine ulaştılar. Onların bu muazzam emeğine karınca kararınca bir katkı sunmak, halkımızla bu sevinci paylaşmak istedik. Yardım kampanyamızdan elde edeceğimiz tüm kazanç, bu 47 evladımıza birer hediye ve helal birer ödül olarak takdim edilecektir. Emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve standımızı yalnız bırakmayan Yüksekova halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu başarı ilmek ilmek işlenen bir emeğin ürünüdür"

Öğrencileri büyük bir titizlikle bu sürece hazırlayan Kuran Kursu hocası Nurcan Onat Dilce ise duygu dolu anlar yaşayarak, "Hafızlık, sabır ve büyük bir adanmışlık gerektiren çok kutsal bir yolculuktur. 47 öğrencimizle birlikte bu yolda çok büyük emekler verdik; her bir ayeti ilmek ilmek zihinlerine ve kalplerine işlediler. Bugün onların bu başarıyı yakalamış olması, bir öğretmen olarak benim için tarif edilemez bir gurur vesilesidir. Bu yardım kampanyası, hem evlatlarımızın motivasyonunu artırmak hem de Yüksekova'da birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına çok kıymetli. Annelerimizin ellerinden çıkan her bir ürün, hafızlarımızın geleceğine bir tuğla koymak demektir. Bizleri destekleyen, dualarını ve katkılarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Hafızlık Öğrencilerine Yardım Kampanyası - Son Dakika

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