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Hakkari'de 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Hakkari'de 4 köy ve 6 mezra, Yüksekova'da ise 2 köy ve 8 mezra yolunun kapandığı ve yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.