Hakkari'de 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari'de 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı

Geniş Video İzle

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'de 4 köy ve 6 mezra, Yüksekova'da ise 2 köy ve 8 mezra yolunun kapandığı ve açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

07.03.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Hakkari'de 4 köy ve 6 mezra, Yüksekova'da ise 2 köy ve 8 mezra yolunun kapandığı ve yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement