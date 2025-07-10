Hakkari\'de Acil Durum Tatbikatı

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda muhtemel deprem, yangın ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla tüm paydaş kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği yapılan ihbarla birlikte itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar hızla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na intikal etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kurumlar arası koordinasyon, müdahale hızı ve güvenlik önlemleri test edildi. Tatbikat başarıyla tamamlanırken, kurum yetkilileri ve katılımcı ekipler tam not aldı. - HAKKARİ