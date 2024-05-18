Hakkari'de Ayılar Arı Kovanlarını Kırarak Binlerce Arıyı Telef Etti - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de Ayılar Arı Kovanlarını Kırarak Binlerce Arıyı Telef Etti

Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında yer alan Tütünlü köyünde bir gecede ayılar çok sayıda arı kovanını kırarken, binlerce arı telef oldu. Ayı saldırıları sonucunda arıcılar maddi zarar yaşadı.

18.05.2024 18:36
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Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında yer alan Tütünlü köyünde bir gecede ayılar çok sayıda arı kovanını kırarken, binlerce arı telef oldu.

Edinilen bilgelere göre olay, Şemdinli-Derecik ilçelerinin arasında yer alan Aktütün ile Tütünlü köylerinde Ahmet Uçar ve Rahim Aysal'ın arı kovalarını bıraktığı iki ayrı bölgede yaşandı. Dün gece saatlerinde ayılar, Ahmet Uçar ve Rahim Aysal'ın arı kovalarının bıraktığı bölgeye girdi. Ayılar arı kovalarını kırdı, binlerce arı telef oldu.

Aracıların maddi zararının çok olduğunu ifade eden Hakkari Yüksekova Arıcılar Kooperatif Başkanı Sami Ölmez, "Bu haftadır sürekli ayılar tarafından arıcılarımızın arı kovanları zarar görüyor. Dün gece Şemdinli ile Derecik ilçelerinin arasında bulunan 2 köyde ayılar 2 farklı arı kovalarına saldırarak zarar verirken, binlerce arıyı da telef etti. 2 arıcımız bu durumda maddi zarar gördü. Bu duruma önlem alınsın. Her 2 arıcımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Ayılar Arı Kovanlarını Kırarak Binlerce Arıyı Telef Etti - Son Dakika

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