Hakkari'de bitkin düşen tosun kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de bitkin düşen tosun kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyünde otlanmak için araziye çıkan bir tosun, bitkin düşerek hareket edemez hale geldi. Köy sakinleri tarafından fark edilen durum üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekiplerin çalışması sonucu tosun kurtarıldı ve sahibi tarafından teşekkür edildi.

14.05.2024 21:35
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyünde arazide bitki halde bulunan tosun ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Otlanmak için araziye çıkan tosununun ahıra gelmediğini gören Erhan Dalgıç, arazide aramaya çıktı. Tosunu arazide bitkin halde gören Dalgıç, köy muhtarı ve köy sakinlerine haber verdi. Bölgeye giden vatandaşlar tosunu kurtarmakta zorlanınca, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla bitkin düştüğü için hareket edemeyen tosun kurtarıldı. Tosunun sahibi Erhan Dalgıç ise ekiplere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de bitkin düşen tosun kurtarıldı - Son Dakika

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