Hakkari'de Kadın Kuaförleri Denetlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Kadın Kuaförleri Denetlendi

Hakkari\'de Kadın Kuaförleri Denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kadın kuaförlerini denetleyerek ruhsat, temizlik ve hijyen durumlarını kontrol etti. Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin süreceğini ve kurallara uymayanlara ceza kesileceğini açıkladı.

07.11.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kadın kuaförlerini denetledi.

Kadın kuaförleri sıkı takibe alan zabıta ekipleri, denetledikleri iş yerlerinde ruhsat, genel temizlik, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında alınan rayicin olup olmadığını kontrol etti. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kadın kuaförlerini tek tek denetledi. Denetimler sırasında kullanılan malzemelerin temizlik ve hijyen durumları büyük bir titizlikle denetlendi.

Aynı zamanda kuaförlerin çalışma yönetmeliğinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını da inceleyen ekipler; kuaförlere kişisel hijyene dikkat edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldular.

Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin süreceğini belirterek, kurallara uymayanlara ise ceza kesileceğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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