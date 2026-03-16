Hakkari\'de Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

Hakkari'de Kadir Gecesi camilerde dualarla idrak edildi.

Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerifler, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftülüğünce Merkez Ulu Cami'de öğle namazı sonrası kadınlara, akşam-yatsı namazları arası ise bütün halka açık "Kadir Gecesi" programları düzenlendi. Kadınlara özel programda Vaiz Pınar Özer, gecenin mana ve önemini anlattı.

Halka açık programda ise İl Müftüsü Hüseyin Okuş vaaz yaptı. Müftü Okuş tarafından yapılan duanın ardından yatsı, teravih ve tespih namazları eda edildi. Hayırseverlerin çeşitli ikramlarda bulunduğu programlara yoğun katılım olduğu gözlendi. - HAKKARİ